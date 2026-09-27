فيراري هي عمليًا العشق الثاني بعد الوطن في إيطاليا، لذلك عندما تفشل في تحقيق طموحاتها الكبيرة، تتبع ذلك تكهنات بأن قادتها أصبحوا مهددين.

وبعد أن أظهرت قدرًا كبيرًا من الوعود في فترة ما قبل الموسم والسباقات الأولى عقب تغيير قوانين 2026، انجرفت فيراري إلى منطقة وسطى تنافسية بلا ملامح، تجسدت في إنهاء شارل لوكلير ولويس هاميلتون بالمركزين الرابع والسادس في باكو، بعيدًا عن السيارات التي أمامهما. وتحتل فيراري المركز الثاني في بطولة الصانعين، لكنها متأخرة بفارق كبير عن مرسيدس وتحت تهديد مكلارين وريد بُل.

ولا يزال فوز هاميلتون في برشلونة النقطة المضيئة في الموسم، وهو ما يجعل النتائج المخيبة للآمال على الحلبات التي توقعت فيراري التفوق عليها أكثر وضوحًا.

وقد تكررت الأخطاء في التنفيذ، مثل عدم ترتيب سحب هوائي للسيارتين في التصفيات خلال جائزة إيطاليا الكبرى، وتكرر الأمر في أذربيجان، كما انتقد هاميلتون مرارًا افتقار الفريق إلى الانضباط - رغم أن ذلك يجب أن يُنظر إليه في سياق رغبته في حصول الفريق على الدعم لطموحاته المتلاشية في البطولة.

وأدى ذلك حتمًا إلى وضع قيادة الفريق تحت التدقيق، كما لاحقت فاسور شائعات بشأن مستقبله، رغم أن عقده يمتد حتى نهاية 2027.

وقد اشتدت هذه الشائعات في الأيام الأخيرة، رغم أنه من المفهوم أن الادعاءات بأنه يخضع لـ "إدارة تمهيدية" لإجباره على التقاعد لا تأتي في الواقع من داخل فيراري.

لكن من أين تأتي؟ من المؤكد أنها من مصدر لديه أجندة معينة، أو كما يحدث غالبًا في مثل هذه الأمور، من مواقع إيطالية لا تملك الكثير من الأمور المهمة الأخرى المتعلقة بفيراري للحديث عنها.

وتزامنت أحدث موجة من التكهنات مع مقابلة أجراها مدير ريد بُل السابق كريستيان هورنر مع صحيفة ذا تايمز للترويج لمذكراته الجديدة، التي ستُنشر الشهر المقبل. واعترف فيها بأن رغبته في امتلاك حصة في الشركة كانت شرطًا أساسيًا لعودته إلى دور قيادي.

كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

وقال هورنر: "لقد كنت موظفًا. أمضيت 21 عامًا جالسًا على جدار الحظائر. لا أحتاج إلى العودة إلى ذلك... في هذه المرحلة من حياتي، هناك فريق واحد فقط يمكنني أن أقبل معه عدم امتلاك حصة في الملكية".

وتابع: "هل سأفكر في فيراري؟ أعني، فيراري هي أكبر علامة تجارية في الفورمولا 1. إنها الحلم، ويمكن القول إنها العملاق النائم في الفورمولا 1".

وعندما سُئل فاسور بعد جائزة أذربيجان الكبرى عما إذا كانت التكهنات المستمرة بشأن منصبه تضع الفريق تحت الضغط، أجاب بطريقته الساخرة المعتادة التي تخفف من حدة الأمور، قائلًا: "لسنا نعمل في هدوء مثالي، إذا كان هذا هو السؤال".

وأضاف: "بالنسبة لي أولًا، لكن بالنسبة إلى الجميع في الفريق ووسائل الإعلام أيضًا، فإن 50% من الأسئلة تدور حول هذا الأمر، وأعتقد أنها وضعية محبطة بعض الشيء".

وأكمل: "نحن نقاتل من أجل المركز الثاني في البطولة. وفي نهاية المطاف، نتحدث جميعًا كثيرًا عن هذا الأمر (الشائعات حول منصبي)، وحتى بالنسبة إلى الأشخاص في المرآب، فإن مناقشة هذا الأمر ليست أفضل نقاش يمكن أن نجريه. لكن هذا هو الواقع، وليس الأمر بيدي".

وتابع ساخرًا: "السيد هورنر يبحث عن وظيفة - الجميع يعرف ذلك - في كل مكان. لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ أحاول فقط بذل قصارى جهدي لدفع الفريق، وأطلب منهم أن يكونوا متحفزين، وأن يركزوا على ما هو أفضل اليوم، وألا يقضوا الوقت في الشائعات".

واختتم: "لكن في كل مقابلة، يتم طرح الأمر 25 مرة في اليوم، وأعتقد أننا نعود إليه باستمرار".

هذا وتميل وسائل الإعلام في الفورمولا 1 إلى العمل كغرفة صدى، خصوصًا في هذا الوقت من الموسم الذي أصبحت فيه التكهنات بشأن انتقالات السائقين للموسم المقبل موضوعًا مستهلكًا. ويمكن لخبر واحد غير مؤكد أن يتحول إلى شيء قريب من الحقيقة عبر تكراره بلا نهاية.