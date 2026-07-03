اعتمدت فيراري نهجًا هجوميًا في تطوير السيارة خلال أول ثماني جولات من موسم 2026، في محاولة لتقليص الفارق مع مرسيدس متصدرة البطولة.

وكان وولف قد قال عقب سباق النمسا: "نشعر ببعض الدهشة من قدرة فيراري على جلب هذه التحديثات الكبيرة إلى السيارة بهذه الطريقة".

وألمح مدير فريق مرسيدس بعد ذلك إلى أن فيراري "لا بد أن تنفد من ميزانية سقف الإنفاق قريبًا"، والبالغة 215 مليون دولار في عام 2026، معربًا عن أمله في أن يضطر الفريق إلى إبطاء وتيرة التحديثات.

لكن فريد فاسور مدير فريق فيراري رد بقوة خلال جائزة بريطانيا الكبرى، مؤكدًا أن فريقه ليس أكثر عدائية من منافسيه في التطوير، وأن كفاءة التحديثات هي التي ستحدد النجاح في ظل اللوائح الحالية.

حيث قال في سيلفرستون: "أجد الأمر ساخرًا بعض الشيء عندما يأتي هذا الكلام من توتو ومرسيدس".

وأضاف: "عندما تطور ريد بُل أو مرسيدس سيارتهما، فهما عبقريان. أما عندما نطور نحن السيارة، فنحن نغش".

وتابع: "أعتقد أنه يجب التهدئة قليلًا. نحن لم نجلب أجزاء أكثر من ريد بُل أو أي فريق آخر. لا أعلم إن كان يمزح!".

وعندما طُلب منه توضيح ما قصده بتعليق "الغش"، وما إذا كان يعتقد أن وولف يقصد ذلك فعلًا، أجاب فاسور قائلًا: "إذا كنت تعتقد أننا تجاوزنا سقف الإنفاق، فهذا بالنسبة لي يذهب في هذا الاتجاه".

وبدا فاسور منزعجًا طوال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة كلما سُئل عن تصريحات وولف في ريد بُل رينغ.

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وعندما سُئل عن سبب اعتقاده أن وولف خص فيراري بالحديث، وهي الفريق الوحيد غير مرسيدس الذي فاز بسباق هذا الموسم عبر لويس هاميلتون في برشلونة، رد قائلًا: "إذا أردت أن تسأل توتو شيئًا، فاذهب واسأله لماذا تحدث عني. بصراحة، ليست لدي أية فكرة".

ويُعرف أن فاسور ووولف تجمعهما علاقة صداقة منذ سنوات، لكن عندما سُئل عما إذا كانا قد تحدثا منذ ذلك الحين، أجاب: "أعتقد أنه كان من الأفضل ألا نتحدث".

وأوضح فاسور بعد ذلك سبب إصرار فيراري على مواصلة التحديثات، معتبرًا أن من الأفضل إدخالها في وقت مبكر من الموسم ما دام لم يمض سوى ثلث الموسم.

فقال: "نحن جميعًا في القارب نفسه. إذا استطعنا جلب شيء جديد في وقت مبكر، فإننا نفعل ذلك. من الأفضل أن تكسب عُشرين من الثانية لمدة خمسة سباقات، بدلًا من كسبهما في آخر سباقين فقط".

واختتم: "لكن في بعض الأحيان يكون من الصعب العثور على أداء إضافي. وقد يظن البعض أننا جلبنا حزمة تطوير كبيرة، بينما يكون الأمر مجرد تعديل لبعض الأجزاء ولا شيء أكثر من ذلك".