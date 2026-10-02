رحّب مدير فريق فيراري فريد فاسور بالدعم العلني الذي حصل عليه من مسؤوليه، ودعا فريقه إلى البقاء متحدًا بدلًا من توجيه أصابع الاتهام والتشتت بسبب الضجيج الخارجي.

وعلى الرغم من أن فيراري تمتعت بتحسن في مستواها في ظل القوانين الجديدة لعام 2026، عاد موقف فاسور إلى صدارة التكهنات الإعلامية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان السبب مقابلة أجراها المدير السابق لفريق ريد بُل في الفورمولا 1 كريستيان هورنر مع صحيفة "ذا تايمز"، اقترح خلالها أن العمل مع فيراري سيكون حلمًا بالنسبة إليه، من دون أن يشير إلى أنه يسعى إليه بشكل نشط.

لكن تصريحات هورنر كانت كافية لإشعال موجة إعلامية واسعة، خصوصًا في إيطاليا، معقل فيراري، ما دفع الفريق إلى إصدار بيان بناءً على طلب رئيس فيراري جون إلكان والرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا، أكد خلاله دعمه لفاسور.

وجاء في البيان: "هذا الأمر لا يتعلق فقط بالقصة التي نشرتها صحيفة ذا تايمز بشأن السيد هورنر، بل هناك بشكل عام الكثير من التكهنات حول فريد. لذلك، نؤكد مجددًا ثقتنا في فريد فاسور وفريقه، وسنواصل ذلك. وموقفنا واضح، وليس الآن فقط. لقد أكدناه بالفعل في الماضي".

ومع إعراب سائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير أيضًا عن دعمهما لمديرهما يوم الخميس، قال فاسور إنه يرحب بهذا الدعم، ويأمل في عودة أجواء من الهدوء النسبي إلى مارانيللو، بينما يركز الفريق على إنهاء الموسم بقوة ومواصلة تطوير مشروعي سيارة 2027 ووحدة الطاقة.

وقال فاسور خلال المؤتمر الصحفي في جائزة البحرين الكبرى التي تُقام استثنائيًا في ماليزيا: "عندما ترى كل هذا الضجيج وجميع الشائعات في الصحافة طوال الأسبوع، نحتاج كفريق إلى العمل في أجواء هادئة، وهذا لم يكن حاصلًا على الإطلاق. أعتقد أن البيان كان من الضروري إصداره، وإلا لكان الوضع نفسه سيستمر في عطلة نهاية الأسبوع الحالية. بصراحة، المشكلة الكبيرة التي نواجهها اليوم هي الاستقرار والهدوء داخل الفريق، والتركيز الذي نحتاج إليه، وألا نضطر إلى التعامل مع هذا النوع من الأسئلة طوال اليوم".

وبينما منح هاميلتون فاسور أقوى دعم له حتى الآن، أشار بطل العالم سبع مرات إلى أن الهيكل التنظيمي المحيط بالفرنسي قد يحتاج إلى بعض التعديلات، رغم أنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال: "هناك هيكل قائم منذ فترة، وسواء كان يحتاج إلى مراجعة في المستقبل أم لا... هناك تغييرات سأجريها، لكنني لن أتحدث عن ماهيتها. توتو (وولف) في وضع مختلف عن فريد، والهيكل مختلف كثيرًا. لذلك، هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن بصراحة".

لكن فاسور لم يرَ وجود مشكلة تنظيمية في مارانيللو، وقال إن توجيه أصابع الاتهام سيكون "خطأً كبيرًا"، مؤكدًا أن تحسين آلية عمل فريقه عملية مستمرة.

وقال فاسور: "فيما يتعلق بتعليق لويس، أعتقد أنه سيكون من الخطأ توجيه أصابع الاتهام إلى شخص أو شيء ما. في اللحظات الجيدة، نفوز كفريق. وفي اللحظات السيئة، نعاني كفريق. ولا أريد التحدث عن فرد بعينه أو أي شيء من هذا القبيل. بصراحة، أعتقد أنه سيكون خطأً فادحًا أن نبدأ في فقدان وحدتنا".

واختتم: "كانت لدينا بداية جيدة للموسم. بالتأكيد هذا ليس كافيًا، فنحن نريد تحقيق المزيد، ونريد الفوز بالمزيد، ونريد الفوز بالبطولة. لكن في نهاية المطاف، كانت لدينا بداية إيجابية. نعاني في السباقات الأخيرة، لكننا نأمل في العودة قريبًا من خلال التطوير واستعادة وتيرتنا".