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فريد فاسور يحدد أولوية فيراري للتقدم في النصف الثاني من موسم 2026

أكد فريد فاسور أنهم سيواصلون العمل على التحديثات دون توقف خلال ما تبقى من موسم 2026، مضيفًا أن فيراري ستطور وحدة الطاقة وأن الحفاظ على وتيرة التطوير يمثل أولويتهم القصوى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فريد فاسور، فيراري

فريد فاسور، فيراري

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أظهرت فيراري أنها تمتلك واحدة من أقوى هياكل السيارات في الفورمولا 1 مع سيارة "إس.إف-26" في موسم 2026. لكن الرأي السائد في البادوك هو أن أكبر عيوب السيارة مقارنة بمرسيدس يتمثل في نقص أداء وحدة الطاقة.

واتبعت فيراري استراتيجية تطوير هجومية، إذ جلبت أجزاء جديدة إلى كل سباق تقريبًا طوال الموسم. وفي النصف الأول من الموسم، حقق كل من لويس هاميلتون وشارل لوكلير انتصارًا في إحدى الجوائز الكبرى.

وتدخل فيراري العطلة الصيفية مع وجود هاميلتون في المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، بفارق 50 نقطة خلف المتصدر كيمي أنتونيللي، فيما تتأخر فيراري بفارق 72 نقطة عن مرسيدس في بطولة الصانعين.

وفي تقييمه للنصف الأول من الموسم، أقر فاسور بأن فيراري بحاجة إلى التحسن، خصوصًا على صعيد وحدة الطاقة، قائلًا: "يمكننا النظر إلى الجزء الأول من الموسم على أنه فترتان مختلفتان".

وأضاف: "كانت الفترة الأولى حتى إسبانيا. خلال تلك الفترة، كانت مرسيدس تحلق وجمعت نحو 100 نقطة أكثر منا خلال أربعة أو خمسة سباقات".

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وتابع: "بعد إسبانيا، عدنا بقوة، وفي السباقات الأربعة أو الخمسة التالية سجلنا نقاطًا أكثر من مرسيدس".

وأوضح فاسور أنه إذا قيّم جائزة المجر الكبرى على وجه التحديد، فقد يبدو أن أكبر أوجه القصور كان في تنفيذ العمليات، لكن في المجمل قدمت فيراري عملًا جيدًا في هذا الجانب طوال الموسم.

حيث قال: "إذا نظرنا إلى المجر فقط، فسأقول إن أكبر أوجه القصور كان في جانب التنفيذ. لكن بصورة عامة، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد جدًا من حيث التنفيذ طوال الموسم".

وأكمل: "نعلم أننا بحاجة إلى التحسن على صعيد المحرك. سنفعل ذلك، لكن تطوير المحرك يستغرق وقتًا أطول بكثير من تطوير الهيكل".

وأردف: "الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على وتيرة التطوير لدينا. مكلارين تقوم بعمل جيد منذ فترة، لكن نهجها مختلف عن نهجنا. إنها تجلب حزم تحديثات كبيرة. أعتقد أن آخر حزمة كبيرة لها كانت في ميامي أو كندا. إنها تحقق زيادة كبيرة في الأداء في كل مرة".

واختتم: "أما نحن، فنحاول جلب أجزاء جديدة إلى كل سباق تقريبًا. علينا الحفاظ على هذا الزخم، لأن 12 سباقًا لا تزال أمامنا".

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