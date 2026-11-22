فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فريد فاسور "مستاء للغاية" من اشتباك لويس هاميلتون وشارل لوكلير "غير المقبول" في لاس فيغاس

أكد مدير فريق فيراري أن تصادم شارل لوكلير مع لويس هاميلتون في لاس فيغاس جاء رغم تحذير الفريق لسائقيه بضرورة التفكير في مصلحة الفريق

ليديا مي

تم التحرير: 22-11-2026

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فريدريك فاسور، مدير فريق فيراري

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

وصف مدير فريق فيراري في الفورمولا 1، فريد فاسور، اشتباك شارل لوكلير مع زميله لويس هاميلتون خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى بأنه "غير مقبول تمامًا"، مضيفًا أنه كان "مستاءً للغاية" من تجاهل رسالة الفريق الموجهة إلى سائقيه مرة أخرى.

وتسبب لوكلير في دوران سيارة هاميلتون بعدما اشتبك الزميلان خلال صراعهما على المركز السادس في شوارع لاس فيغاس. وتراجع هاميلتون إلى المركز العاشر، قبل أن يتعافى وينهي السباق سابعًا، بينما عوقب لوكلير بإضافة 10 ثوانٍ إلى زمنه، لينهي السباق في المركز العاشر.

وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس" بعد السباق، أوضح فاسور أن الفريق كرر الرسالة التي وجهها إلى سائقيه عقب جائزة المكسيك الكبرى.

وقال: "من الواضح أن هذا غير مقبول. أولًا، الرسالة تشبه إلى حد كبير ما قلناه بعد المكسيك، إذ يتعين عليكم التفكير في الفريق، والأشخاص الذين يعملون في مارانيللو، وجميع الأطراف المعنية، والرعاة".

وكشف مدير الفريق أن فيراري تحدثت إلى لوكلير خلال السباق، موضحة له أن طبيعة حلبة لاس فيغاس تعني ضرورة تركيز سائقيها على السيارات المحيطة بهم.

فقال: "أبلغنا شارل بضرورة عدم التجاوز، لأنه في هذا النوع من السباقات، وكما ذكرت سابقًا، عليك تجاوز السيارات التي أمامك، وإلا ستتجاوزك السيارات الأخرى. وهذا يعني أن عليك التركيز على خوض سباقك".

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وتابع: "ومن الواضح أن شارل ارتكب خطأً ألحق ضررًا كبيرًا بالفريق. وهذا غير مقبول تمامًا اليوم. وبصراحة، أنا مستاء للغاية، لأن الرسالة كانت واضحة بعد المكسيك".

وكان السائقان قد اشتبكا في اللفة الافتتاحية لجائزة المكسيك الكبرى قبل ثلاثة أسابيع، عندما عوقب لوكلير بإضافة خمس ثوانٍ إلى زمنه بسبب تجاوز هاميلتون خارج حدود الحلبة. وعقدت فيراري بعد ذلك محادثات مع سائقيها.

وقال فاسور: "عقدنا اجتماعًا معًا، جميعنا، في البرازيل. واليوم، وجهنا إليهما رسالة بضرورة التفكير في مصلحة الفريق عندما يتنافسان معًا. وكانت هذه هي النتيجة".

واختتم قائلًا: "هذا أمر محبط للغاية بالنسبة إلينا جميعًا".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: صور غيتي

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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