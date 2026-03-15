تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى

وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون: منصة التتويج الأولى مع فيراري كانت "واحدة من أكثر سباقات الفورمولا 1 متعة على الإطلاق"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي يقاوم الدموع بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: "كِدت أُصيب بنوبة قلبية في النهاية"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
راسل: فوز أنتونيللي الأول مميز جداً والنتيجة رائعة للفريق

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون بعد سباق الصين: "السباق الأكثر متعة لي منذ وقت طويل جداً"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
سائقا مكلارين يوضحان سبب عدم انطلاق السيارتين في جائزة الصين الكبرى

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى

اعترف فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأنه كان "خائفًا قليلاً" بينما كان شارل لوكلير ولويس هاميلتون يتصارعان طوال سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

منشور:
شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تقدم هاميلتون لفترة وجيزة في اللفة الأولى قبل أن يتجاوزه قطب الانطلاق كيمي أنتونيللي، فيما قاتلت سيارتا فيراري جورج راسل على المركز الثاني في اللفات الأولى ثم خلال أكثر من 15 لفة بعد تدخل سيارة الأمان، مع تفوق سائق مرسيدس بوضوح في النصف الثاني من السباق.

وترك ذلك هاميلتون ولوكلير في الصراع على المركز الثالث على منصة التتويج، وهو ما استمر معظم السباق، وأدى إلى وتيرة أقل من المثالية مقارنة براسل في النهاية، مع قواعد وحدة الطاقة الجديدة التي أضفت متعة على إدارة الطاقة خلال السباق.

وتمكن بطل العالم سبع مرات في النهاية من فرض تفوق حاسم في اللفة 40 وزيادة الفارق إلى 3.6 ثوانٍ عند خط النهاية.

وقال لوكلير: "لقد استمتعت حقًا. لست متأكدًا مما إذا كان الفريق سيقول نفس الشيء، لكنني استمتعت حقًا."

ومن الطبيعي أن يكون الصراع مثيرًا للقلق للفريق. وقال فاسور لشبكة سكاي ألمانيا: "يجب أن أكون صادقًا، أحيانًا تشعر بالقليل من الخوف، لكنني أثق بأنهما كانا متحكمين وأن أي شيء يمكن أن يحدث".

اقرأ أيضاً:

وأردف: ""لكن من ناحية أخرى، من الصعب جدًا كفريق تجميد المراكز. أعتقد أنهم محترفون واستمتعت حقًا بذلك."

كما استمتع لوكلير، مثل زميله، بالمعارك القويّة على المسار.

وقال أصيل موناكو: "هذه السيارات ممتعة حقًا بصراحة. كان سباقًا رائعًا. أعتقد أنه كان صراعًا عادلاً وقويًا، وهذا جميل. وهناك أيضًا الكثير من التكتيكات داخل المقصورة، وهذا أمر رائع".

وأكمل: "كان هناك هذا الصراع حول من سيحصل على التجاوز في آخر منعطف، وكنا نكبح في وقت مبكر جدًا، وطريقة إدارة الطاقة ونشرها كانت ممتعة. إنه سباق ممتع."

واعترافًا بواقعية الأمور، أقر لوكلير بأن هاميلتون كان أفضل منه بوضوح هذا الأسبوع: "في النهاية، لويس كان أقوى ببساطة وأنا سعيد لصعوده إلى المنصة. بالطبع أشعر بخيبة أمل لفقدان المركز الثالث، لكنني أعلم أنني بذلت كل شيء، وفي النهاية، لويس كان أقوى هذا الأسبوع".

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فريد فاسور كان "خائف قليلاً" أثناء صراع سائقيه طوال جائزة الصين الكبرى

وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1

هاميلتون: منصة التتويج الأولى مع فيراري كانت "واحدة من أكثر سباقات الفورمولا 1 متعة على الإطلاق"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون: منصة التتويج الأولى مع فيراري كانت "واحدة من أكثر سباقات الفورمولا 1 متعة على الإطلاق"

أنتونيللي يقاوم الدموع بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: "كِدت أُصيب بنوبة قلبية في النهاية"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
أنتونيللي يقاوم الدموع بعد فوزه الأول في الفورمولا 1: "كِدت أُصيب بنوبة قلبية في النهاية"

