تقدم هاميلتون لفترة وجيزة في اللفة الأولى قبل أن يتجاوزه قطب الانطلاق كيمي أنتونيللي، فيما قاتلت سيارتا فيراري جورج راسل على المركز الثاني في اللفات الأولى ثم خلال أكثر من 15 لفة بعد تدخل سيارة الأمان، مع تفوق سائق مرسيدس بوضوح في النصف الثاني من السباق.

وترك ذلك هاميلتون ولوكلير في الصراع على المركز الثالث على منصة التتويج، وهو ما استمر معظم السباق، وأدى إلى وتيرة أقل من المثالية مقارنة براسل في النهاية، مع قواعد وحدة الطاقة الجديدة التي أضفت متعة على إدارة الطاقة خلال السباق.

وتمكن بطل العالم سبع مرات في النهاية من فرض تفوق حاسم في اللفة 40 وزيادة الفارق إلى 3.6 ثوانٍ عند خط النهاية.

وقال لوكلير: "لقد استمتعت حقًا. لست متأكدًا مما إذا كان الفريق سيقول نفس الشيء، لكنني استمتعت حقًا."

ومن الطبيعي أن يكون الصراع مثيرًا للقلق للفريق. وقال فاسور لشبكة سكاي ألمانيا: "يجب أن أكون صادقًا، أحيانًا تشعر بالقليل من الخوف، لكنني أثق بأنهما كانا متحكمين وأن أي شيء يمكن أن يحدث".

وأردف: ""لكن من ناحية أخرى، من الصعب جدًا كفريق تجميد المراكز. أعتقد أنهم محترفون واستمتعت حقًا بذلك."

كما استمتع لوكلير، مثل زميله، بالمعارك القويّة على المسار.

وقال أصيل موناكو: "هذه السيارات ممتعة حقًا بصراحة. كان سباقًا رائعًا. أعتقد أنه كان صراعًا عادلاً وقويًا، وهذا جميل. وهناك أيضًا الكثير من التكتيكات داخل المقصورة، وهذا أمر رائع".

وأكمل: "كان هناك هذا الصراع حول من سيحصل على التجاوز في آخر منعطف، وكنا نكبح في وقت مبكر جدًا، وطريقة إدارة الطاقة ونشرها كانت ممتعة. إنه سباق ممتع."

واعترافًا بواقعية الأمور، أقر لوكلير بأن هاميلتون كان أفضل منه بوضوح هذا الأسبوع: "في النهاية، لويس كان أقوى ببساطة وأنا سعيد لصعوده إلى المنصة. بالطبع أشعر بخيبة أمل لفقدان المركز الثالث، لكنني أعلم أنني بذلت كل شيء، وفي النهاية، لويس كان أقوى هذا الأسبوع".