فريتاس يتّجه لتسجيل بدايته كمدير لسباقات الفورمولا واحد في إسبانيا

سينتقل نيلس فيتيتش، الذي شغل ذلك الدور خلال السباقات الخمسة الأولى من موسم 2022، إلى دور نائب مدير السباق في برشلونة.

وسيبقى فريتاس في ذلك الدور الأساسيّ في جولة موناكو التالية، قبل أن ينقل تركيزه صوب سباق لومان 24 ساعة الذي يتضارب مع جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

وكانت "فيا" قد قرّرت تداول فريتاس وفيتيتش على هذا الدور على إثر إزاحتها للمدير الدائم السابق مايكل ماسي، حيث كانت هناك خطّة مداورة بينهما كلّ سباقَين.

لكنّ ذلك الجدول تأثّر بالتزامات فريتاس في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، حيث غاب عن الجولة الافتتاحيّة في البحرين، وكذك عن جولة ميامي نهاية الأسبوع الماضي.

ولعب كولين هايوود دور نائب فيتيتش في كلٍ من المناسبتين.

وتحرص "فيا" على ضمان القدرة على تبادل المركز بين الثنائيّ وعملهما كفريق، كي لا يكون هناك أيّ تأثيرٍ مهما كان أيٌ منهما في دور مدير السباق في عطلة نهاية أسبوع معيّنة.

وفرض فيتيتش شخصيّته في ذلك الدور خلال السباقات الأولى، حيث اتّبع مقاربة صارمة في المجمل، حيث حبّذت الفرق مقاربته الواضحة لتطبيق القوانين.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في ميامي: "حظي نيلس وكذلك إدواردو ببداية جيّدة جدًا في هذه الحقبة الجديدة من الفورمولا واحد برأيي".

لكن كانت هناك بعض النقاط الأخرى التي تسبّبت في الجدل مثل إصراره على تطبيق القوانين المتعلّقة بحظر المجوهرات.