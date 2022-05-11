تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / بيريز يعتقد بأن الفوز كان ممكنًا في ميامي لولا مشكلة المحرك التالي / بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار عاجلة

فريتاس يتّجه لتسجيل بدايته كمدير لسباقات الفورمولا واحد في إسبانيا

من المنتظر أن يلعب إدواردو فريتاس دور مدير سباقات الفورمولا واحد للمرّة الأولى خلال جائزة إسبانيا الكبرى وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

فريتاس يتّجه لتسجيل بدايته كمدير لسباقات الفورمولا واحد في إسبانيا

سينتقل نيلس فيتيتش، الذي شغل ذلك الدور خلال السباقات الخمسة الأولى من موسم 2022، إلى دور نائب مدير السباق في برشلونة.

وسيبقى فريتاس في ذلك الدور الأساسيّ في جولة موناكو التالية، قبل أن ينقل تركيزه صوب سباق لومان 24 ساعة الذي يتضارب مع جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد.

وكانت "فيا" قد قرّرت تداول فريتاس وفيتيتش على هذا الدور على إثر إزاحتها للمدير الدائم السابق مايكل ماسي، حيث كانت هناك خطّة مداورة بينهما كلّ سباقَين.

لكنّ ذلك الجدول تأثّر بالتزامات فريتاس في بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، حيث غاب عن الجولة الافتتاحيّة في البحرين، وكذك عن جولة ميامي نهاية الأسبوع الماضي.

ولعب كولين هايوود دور نائب فيتيتش في كلٍ من المناسبتين.

وتحرص "فيا" على ضمان القدرة على تبادل المركز بين الثنائيّ وعملهما كفريق، كي لا يكون هناك أيّ تأثيرٍ مهما كان أيٌ منهما في دور مدير السباق في عطلة نهاية أسبوع معيّنة.

وفرض فيتيتش شخصيّته في ذلك الدور خلال السباقات الأولى، حيث اتّبع مقاربة صارمة في المجمل، حيث حبّذت الفرق مقاربته الواضحة لتطبيق القوانين.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين في ميامي: "حظي نيلس وكذلك إدواردو ببداية جيّدة جدًا في هذه الحقبة الجديدة من الفورمولا واحد برأيي".

لكن كانت هناك بعض النقاط الأخرى التي تسبّبت في الجدل مثل إصراره على تطبيق القوانين المتعلّقة بحظر المجوهرات.

المشاركات
التعليقات
بيريز يعتقد بأن الفوز كان ممكنًا في ميامي لولا مشكلة المحرك
المقال السابق

بيريز يعتقد بأن الفوز كان ممكنًا في ميامي لولا مشكلة المحرك
المقال التالي

بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي

بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

أوكون: المركز الثامن في ميامي أشبه "بالفوز" بعد الانطلاق من آخر الترتيب
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: المركز الثامن في ميامي أشبه "بالفوز" بعد الانطلاق من آخر الترتيب

شتاينر محبطٌ بعد تبخّر آمال هاس في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر محبطٌ بعد تبخّر آمال هاس في ميامي

بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي

فريتاس يتّجه لتسجيل بدايته كمدير لسباقات الفورمولا واحد في إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فريتاس يتّجه لتسجيل بدايته كمدير لسباقات الفورمولا واحد في إسبانيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.