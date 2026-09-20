سجل فرناندو ألونسو، الذي ظهر لأول مرة في الفورمولا 1 عام 2001، رقمًا قياسيًا بلغ 439 مشاركة في سباقات الجائزة الكبرى حتى الآن. وكان أحدثها السباق الجديد الذي أقيم في بلده الأم إسبانيا.

وخلال بناء الحلبة الجديدة في مدريد، وقّع المنظمون شراكة لمدة 10 أعوام مع الفورمولا 1 لاستضافة جائزة إسبانيا الكبرى.

وخلال مسيرته، أحرز ألونسو بطولتين للعالم و32 انتصارًا في سباقات الجائزة الكبرى. لكن السائق البالغ من العمر 45 عامًا أوضح أن أكثر ما يشعر بالفخر تجاهه هو التأثير الذي أحدثه في بلده الأم.

حيث قال: "خلال سباقي الأول في عام 2001، كانت عائلتي تشاهد سباقاتي عبر قناة آر تي إل الألمانية، لأنها لم تكن تُبث في إسبانيا".

وأضاف: "هذا يوضح مدى محدودية انتشار الفورمولا 1 قبل 20 عامًا، ومدى التغيير الذي حدث منذ ذلك الحين. كما يُظهر النمو الهائل في شغف الكثير من السائقين في إسبانيا بأن يصبحوا جزءًا من الفورمولا 1".

وتابع: "علاوة على ذلك، الأمر لا يقتصر فقط على السائقين خلف عجلة القيادة. في الوقت الحالي، ربما يكون 5 أو 7 أو 10 بالمئة من الميكانيكيين والمهندسين في الفورمولا 1 إسبانًا. لذلك، من الأمور الأخرى التي غيّرناها في إسبانيا هي رغبة الناس في أن يصبحوا جزءًا من الفورمولا 1 بمختلف الأدوار. أعتقد أن هذا أحد الأمور التي أشعر بأكبر قدر من الفخر تجاهها".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن وكارلوس ساينز، ويليامز الصورة من قبل: صور غيتي

وجاءت سنوات ألونسو التي توج خلالها ببطولتي العالم في وقت مبكر من مسيرته. وقد مرت 20 عامًا منذ آخر مرة نافس فيها السائق الإسباني على اللقب، بينما مضى 13 عامًا منذ انتصاره الأخير في سباقات الجائزة الكبرى.

واعترف ألونسو إنه يشعر بأنه "محظوظ" لأنه عاش مسيرة ناجحة بهذا الشكل، لكنه سلط الضوء بشكل خاص على التأثير الذي أحدثه بعيدًا عن نتائجه الشخصية.

فقال: "إذا امتلكت السيارة وكنت في المكان والوقت المناسبين، فيمكنك الفوز بالسباقات أو البطولات. أي من السائقين العشرين الموجودين هنا يمكن أن يحظى بمثل هذه الفرصة. كنت محظوظًا جدًا لأنني عشت هذه التجربة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أن أعظم إرث بالنسبة لي ولمسيرتي هو التغيير الذي أحدثناه في إسبانيا، وهو تحول امتد من الفورمولا 1 إلى الكارتينغ وسلاسل المقعد الأحادي، وصولًا إلى مختلف الفرق الإسبانية التي تنافس في فئات المقعد الأحادي، وحتى، إلى حد ما، الراليات وغيرها من البطولات".

واختتم: "لذلك، هناك الكثير من الأمور في مسيرتي خارج السيارة تجعلني أشعر بفخر أكبر من النتائج نفسها".