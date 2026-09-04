سيكرّم فرناندو ألونسو مدربه الراحل ومديره الأول، أدريان كامبوس، من خلال تصميم خاص لخوذته في جائزة إيطاليا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة مونزا.

وكشفت أستون مارتن رسميًا عن الخوذة الجديدة اللافتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر تصميم يبتعد عن الألوان التقليدية للألوان الزرقاء والصفراء التي ارتبطت ببطل العالم مرتين. وبدلًا من ذلك، تتميز الخوذة باللونين الأحمر والأصفر للعلم الإسباني، كما استُلهم تصميمها من الخوذة الكلاسيكية التي ارتداها كامبوس بنفسه خلال مسيرته في سباقات السيارات.

ونشرت أستون مارتن صور الخوذة الجديدة معلّقة: "إشارة إلى المكان الذي بدأت منه كل الحكاية. الكشف عن خوذة فرناندو ألونسو الخاصة لجائزة إيطاليا الكبرى، المستوحاة من أدريان كامبوس".

وأضاف الفريق: "كان أدريان أول من اكتشف موهبة فرناندو، ليصبح مديره الأول ويساعد في توجيهه إلى عالم سباقات السيارات. والآن، تعود خوذته الأيقونية إلى الحلبة في مونزا، بحضور عائلته لمشاركة هذه اللحظة".

وبعد خوضه سباقات الفورمولا 1 مع ميناردي بين عامي 1987 و1988، انتقل كامبوس إلى إدارة الفرق وتطوير السائقين، وأصبح أول مدير متفرغ لألونسو. وكان كامبوس، الذي توفي عام 2021، عنصرًا أساسيًا في انتقال ألونسو من سباقات الكارتينغ إلى سباقات المقعد الأحادي.

ويتجه الإسباني إلى عطلة نهاية أسبوع جائزة إيطاليا الكبرى بعد حصوله على نقطتين في جائزة هولندا الكبرى. بعد أن عانت أستون مارتن من بداية صعبة للغاية لموسم 2026، في ظل المشاكل الكبيرة في كل من السيارة ووحدة الطاقة.

وبعد تقديم سيارة بمواصفات "بي" في جائزة المجر الكبرى، إلى جانب تحديثات وحدة الطاقة في زاندفورت، تأمل أستون مارتن في استعادة عافيتها.

ويحتل ألونسو حاليًا المركز التاسع عشر في ترتيب السائقين برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي زميله لانس سترول في المركز الحادي والعشرين من دون نقاط. وتحتل أستون مارتن المركز العاشر في ترتيب الصانعين، ولا تتقدم سوى على كاديلاك التي انضمت حديثًا إلى البطولة.