فرناندو ألونسو يكشف عن أول تجربة مؤثرة في الكارتينغ مع ابنه ليونارد بعمر شهرين فقط
كشف فرناندو ألونسو أنه عرّف ابنه ليونارد على عالم رياضة المحركات عندما كان عمره شهرين فقط، بعدما اصطحبه في لفة على متن سيارة كارتينغ.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الموتورسبورت خارج البادوك
ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.
كشف فرناندو ألونسو بطل العالم للفورمولا 1 مرتين أنه اصطحب ابنه ليونارد في لفة على متن سيارة كارتينغ عندما كان عمره شهرين فقط.
وتحدث سائق أستون مارتن عن كيفية التوفيق بين الأبوة والتزاماته المستمرة في الفورمولا 1، خلال مقابلة مع البرنامج الرياضي الإذاعي الإسباني "إل لارغويرو".
وكشف ألونسو أن ابنه، الذي يبلغ الآن ستة أشهر، تعرّف بالفعل على إحدى حلبات السباق. وقال صاحب الـ 45 عامًا: "لقد خضنا بالفعل لفة على متن سيارة كارتينغ. عندما كان عمره شهرين، اصطحبته في لفة بين ذراعي. لقد شعر بالهواء على وجهه بالفعل".
وبعد أشهر من التكهنات حول مستقبله في البطولة، وقّع ألونسو عقدًا جديدًا مع أستون مارتن سيبقيه مع الفريق البريطاني حتى نهاية موسم 2027 على الأقل.
وأضاف: "أريد في العام المقبل أن أشاركه الحلبات، والرحلات حول العالم، وأن ألتقط معه الكثير من الصور. عندما أعتزل الفورمولا 1، من الواضح أنني لن أسافر إلى 24 دولة كل عام، أليس كذلك؟ لذلك، آمل أن أتمكن من مشاركة المزيد من هذه اللحظات معه".
وعلى الرغم من أن ألونسو عادة ما يبقي حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، فإنه شارك تحديثًا بشأن ابنه، الذي رُزق به من شريكته ميليسا خيمينيز في مارس 2026.
حيث قال: "أعتقد أنه سعيد بكل شيء. في الوقت الحالي، هو طفل كثير الابتسام، وهذا أمر رائع حقًا. عندما أكون في المنزل، فإن اللحظات القليلة التي أملكها تعوض كل الصعوبات التي نواجهها على الصعيد المهني".
وكان عام 2026 صعبًا على فريق أستون مارتن للفورمولا 1. فقد كانت التوقعات مرتفعة تجاه الفريق المملوك لورانس سترول قبل انطلاق الموسم، مع شراكته الجديدة مع هوندا لتزويده بوحدات الطاقة، إلى جانب أول سيارة للفريق يتم تصميمها تحت قيادة أدريان نيوي. لكن المشكلات المتعلقة بالسيارة ووحدة الطاقة ظهرت سريعًا للغاية.
وقدم الفريق سيارة بمواصفات "بي" خلال جائزة المجر الكبرى، قبل أن تتبعها تحديثات لوحدة الطاقة في الجائزة الكبرى التالية. ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في ترتيب الصانعين برصيد ثلاث نقاط.
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
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