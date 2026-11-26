فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فرناندو ألونسو يغيب عن اليوم الإعلامي في قطر بسبب عدوى فيروسية

ألونسو يأمل أن يكون جاهزًا للمشاركة في حصص التجارب الحرة يوم الجمعة.

ايوان غايل

منشور: 26-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

سيغيب فرناندو ألونسو عن اليوم الإعلامي لبطولة العالم للفورمولا 1، الذي يسبق جائزة قطر الكبرى، بينما يتعافى من "عدوى فيروسية".

ولن يشارك بطل العالم مرتين ضمن الالتزامات الإعلامية التقليدية على حلبة لوسيل الدولية، في الوقت الذي يسعى فيه لاستعادة لياقته البدنية قبل التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة.

وأوضح فريق أستون مارتن في بيان: "سيغيب فرناندو عن اليوم الإعلامي اليوم، بينما يواصل التعافي من عدوى فيروسية أُصيب بها قرب نهاية عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة لاس فيغاس الكبرى".

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وأضاف البيان: "يتعافى بشكل جيد، ومن المقرر أن يعود إلى مرآب الفريق يوم الجمعة".

ولم يتمكن ألونسو من إنهاء سباق لاس فيغاس، بسبب ما وصفه بتعطل المحرك في المراحل المتأخرة من السباق الذي أُقيم في ولاية نيفادا، إذ عانى فريق أستون مارتن المزود بمحركات هوندا واحدة من أصعب عطلات نهاية الأسبوع له هذا الموسم، بالنظر إلى متطلبات الطاقة الكبيرة التي تفرضها حلبة الشوارع في لاس فيغاس.

حلبة لوسيل القطرية

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وعنى ذلك أن السائق الإسباني لم يتمكن من إضافة أية نقاط إلى رصيده البالغ 7 نقاط، والذي ساهم في احتلال أستون مارتن مركزًا متقدمًا على فريق كاديلاك الناشئ في ترتيب الصانعين.

وتصل الفورمولا 1 إلى قطر بعد جدل مطول بشأن مدى أمان إقامة السباقات في الشرق الأوسط، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، والتي اندلعت على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وكانت جائزتا البحرين والسعودية الكبرى قد أُلغيتا في بداية العام، قبل أن تعود الأولى لاحقًا إلى روزنامة البطولة، وإن كان ذلك عبر إقامة السباق على حلبة سيبانغ الماليزية.

ومع توفير ضمانات أمنية، وبعد إقامة بطولة الموتو جي بي المملوكة لشركة ليبرتي ميديا سباقًا على حلبة لوسيل قبل بضعة أسابيع، أكدت الفورمولا 1 أن سباق قطر والجولة الختامية للموسم في أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة سيُقامان وفق الموعد المحدد، لاستكمال روزنامة الموسم المكونة من 23 سباقًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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