فرناندو ألونسو يغيب عن التجارب الحرة الأولى في اليابان

سيجلس فرناندو ألونسو خارج حصة التجارب الحرة الأولى في جائزة اليابان الكبرى، حيث سيقود جاك كروفورد سيارة أستون مارتن بدلًا منه.

ووفقًا للوائح الرياضية للفورمولا 1، يتوجب على كل فريق إشراك سائق ناشئ (بحد أقصى مشاركتين في سباقات الجائزة الكبرى) في أربع مناسبات هذا الموسم، مرتين لكل سيارة، وعادة ما يتم ذلك خلال حصص التجارب الحرة الأولى.

وباستثناء فريق ريسينغ بولز الذي يضم الوافد الجديد آرفيد ليندبلاد، تُعد أستون مارتن أول فريق يبدأ في تنفيذ هذا الشرط هذا الموسم.

وسيكون هذا الظهور الثالث لكروفورد في التجارب الحرة الأولى مع الفريق، بعد مشاركته في المكسيك وأبوظبي العام الماضي.

"أنا متحمس جدًا للجلوس خلف المقود والقيادة مع الفريق في سوزوكا. إنها حلبة تاريخية وصعبة، ولا أستطيع الانتظار لتطبيق ما تعلمته في جهاز المحاكاة على أرض الواقع" قال كروفورد.

وأضاف: "أتوجه بشكر كبير للفريق على هذه الفرصة. وكما في مشاركاتي السابقة في التجارب الحرة الأولى، أتطلع لتحقيق أقصى استفادة والتعلم قدر الإمكان".

وكان وصيف بطولة الفورمولا 2 العام الماضي قد بدأ موسمًا دون مشاركات في السباقات كسائق ثالث لأستون مارتن، لكنه لا يزال يسعى لتحقيق حلمه بالوصول إلى الفورمولا 1.

حيث قال سابقًا: "أعتقد أن عام 2027 هو أقرب فرصة لي للحصول على مقعد في الفورمولا 1. آمل أن أبقى حاضرًا بعد عام من التوقف عن السباقات، مع إنهاء قوي في الفورمولا 2، والتواجد في البادوك خلال جميع السباقات. هذا يساعد في إبقاء اسمي متداولًا".

جاك كروفورد، أستون مارتن

وكان كروفورد الخيار الطبيعي للفريق، خاصة أن السائق الاحتياطي ستوفيل فاندورن يمتلك خبرة سابقة في الفورمولا 1، بينما لا يزال سائق الأكاديمية ماري بويا في بداية مسيرته في الفورمولا 2.

"من الرائع أن نمنح جاك فرصة جديدة في التجارب الحرة الأولى ضمن التزامنا بتطوير المواهب الشابة" قال مايك كراك.

وأكمل: "لقد عمل بجد، خاصة في جهاز المحاكاة في سيلفرستون، وهذه الحصة ستمنحه فرصة لاكتساب خبرة مهمة على الحلبة، إلى جانب تقديم بيانات وملاحظات مفيدة للفريق".

وقد تكون جائزة اليابان اختبارًا صعبًا آخر لأستون مارتن على أرض هوندا، بعد أن تأثر موسمها حتى الآن بمشاكل موثوقية وحدة الطاقة الجديدة، حيث تتسبب الاهتزازات في إتلاف البطاريات وحتى إثارة مخاوف تتعلق بصحة السائقين، ما يمنع سيارة "إيه.إم.آر26" من إكمال مسافة السباق.

وعند سؤاله عن توقعاته لسوزوكا بعد سباق الصين، قال ألونسو: "سنرى. من الواضح أنه بين أستراليا والصين كان لدينا خمسة أيام فقط، وكان المحرك نفسه كما في أستراليا".

وتابع: "الآن لدينا أسبوعان، لذا نحتاج إلى مزيد من الوقت على منصة الاختبار. نحتاج إلى منح هوندا وقتًا أكبر لفهم الاهتزازات ومصدرها. وربما نتمكن من حل مشكلة عزل البطارية عن الاهتزازات. بشكل عام، نحتاج إلى منح هوندا مزيدًا من الوقت".