قال بطل العالم للفورمولا 1 مرتين، فرناندو ألونسو، إنه يواصل الضغط من أجل تحسين القوانين بينما يدرس مستقبله في البطولة.

ومن المتوقع أن يواصل ألونسو مسيرته مع أستون مارتن لموسم آخر، لكنه أثار الشكوك علنًا بسبب إحباطه المستمر من القوانين التقنية لعام 2026، التي تركز على إدارة البطارية بطريقة تتعارض مع المنطق أكثر من التركيز على التسابق بأقصى سرعة.

وتوجد بالفعل خطط لإجراء تحسينات في عام 2027 وما بعده، مع التحرك تدريجيًا نحو توزيع بنسبة 60-40 بين قوة محرك الاحتراق والطاقة الكهربائية.

ومن المفترض أن تؤدي هذه التغييرات، التي تتضمن زيادة تدفق الوقود، إلى تقليل الاعتماد على طاقة البطارية، وبالتالي السماح للسائقين بالضغط بقوة أكبر والقيادة بطريقة أكثر طبيعية، بدلًا من الاضطرار إلى التخفيف خلال المنعطفات عالية السرعة من أجل استعادة الطاقة.

لكن ألونسو حريص على أن يواصل مسؤولو الفورمولا 1 و"فيا" استكشاف المزيد من التغييرات، وقد أجرى مؤخرًا محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم للتعبير عن استيائه.

ومع حصول ألونسو على حزمة غير قادرة على المنافسة من أستون مارتن وهوندا هذا الموسم، فإن محادثاته مع بن سليم مرتبطة أيضًا بخطة فيا لإعادة النظر في آلية نظام "إيه دي يو أو" لتعويض مصنّعي وحدات الطاقة الذين يعانون، مثل هوندا.

لكن ألونسو يؤكد أن قلقه الرئيسي يتعلق بمنتج التسابق نفسه، داعيًا مسؤولي البطولة إلى مواصلة استكشاف طرق لتحسين الصيغة الحالية، بما يتجاوز التغييرات التي تمت الموافقة عليها بالفعل للعام المقبل.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور غيتي

وقد صرّح ألونسو في باكو، عندما طلب منه موقعنا "موتورسبورت.كوم" توضيح محادثاته مع الفورمولا 1 وفيا، قائلًا: "نحن أقل تنافسية من بقية الشبكة، نعم. لكنني لا أعتقد أن هذه هي النقطة الحاسمة بالنسبة لي لاتخاذ قرار. في العام المقبل، هناك بالفعل تغيير بنسبة 60-40، وهذا سيحسن الأمور. لكن ربما هناك المزيد من الأمور التي نحتاج إلى التفكير فيها لمواصلة تحسين الوضع. هذه هي الطريقة التي أراها بها".

وأضاف: "كما قلت في مدريد، هذا جزء من مسؤوليتي أيضًا. لقد قدت لفترة طويلة بما يكفي هنا. وأعتقد أننا جميعًا جئنا من الفئات الناشئة، من الكارتينغ والفورمولا 3 والفورمولا 2، حيث نقود بدافع غريزة السائق للذهاب بأقصى سرعة؛ مهاجمة المنعطفات والمجازفة بعض الشيء".

وتابع: "ثم تصل إلى الفورمولا 1 وتحتاج إلى التراجع قليلًا عما تعلمته خلال السنوات العشرين الماضية من مسيرتك. وبعد ذلك تحتاج إلى القيادة بطريقة مختلفة. وهذا يحدث فقط في الفورمولا 1".

وأكمل: "لا توجد أية بطولة أخرى في رياضة السيارات تحتاج فيها إلى القيادة ببطء لكي تسير بسرعة. هذا العام شهد بعض السباقات الجيدة وبعض السباقات السيئة. وأعتقد أننا بحاجة إلى التعلم منها".

ويتمثل أكبر مصدر لإحباط ألونسو في الطريقة التي تضررت بها بعض حلبات الفورمولا 1 المفضلة لدى السائقين، والتي تتميز بالمنعطفات عالية السرعة، إذ قال: "كانت لدينا سيلفرستون، وهي حلبة مذهلة. لم تعد ممتعة الآن. وكانت لدينا سبا، وكان المرور عبرها محرجًا إلى حد ما. أوروج، سوزوكا، و130 آر. كانت هناك بعض الحلبات التي قُتلت هذا العام".

هذا وأوضح ألونسو أن حلبات أيقونية مثل سيلفرستون وسبا وسوزوكا تضررت بشدة بسبب قوانين 2026، قائلًا: "لذلك، أعتقد أنه مع الدروس المستفادة من هذا العام، لا يزال هناك مجال ربما للتعلم من تلك الأمور. ولتقديم رياضة أفضل في العام المقبل. وهذه هي المحادثة المستمرة التي أجريها مع ستيفانو (دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1) ومحمد أو الفرق بشكل عام".