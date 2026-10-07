إذا مُنحت القدرة على جمع أفضل المنعطفات من عالم رياضة السيارات لصنع حلبة الفورمولا 1 المثالية، فما الأجزاء التي ستختارها؟

خلال ظهور حديث على المسرح إلى جانب زملائه السائقين، طُلب من المخضرم في صفوف أستون مارتن فرناندو ألونسو بناء "حلبته المثالية" من خلال اختيار ثلاثة مقاطع منفصلة من روزنامة الفورمولا 1 الحالية. وبينما نجح بطل العالم مرتين في بناء تحفة حقيقية من الحلبات، سارع سيرجيو بيريز سائق كاديلاك إلى الإشارة إلى حقيقة قاسية في العصر الحديث، وهي أن قوانين 2026 ستجعل حلبة ألونسو المثالية كابوسًا عند قيادتها.

حلبة ألونسو "الهجينة" الخارقة

عندما طُلب منه بناء حلبته المثالية، لم يتردد ألونسو، واختار على الفور بعضًا من أشهر المقاطع السريعة والأكثر تطلبًا من الناحية الانسيابية في العالم.

وقال ألونسو معلنًا اختياره: "أعتقد أنها ستكون مجددًا المقطع الأول من سوزوكا"، في إشارة إلى سلسلة المنعطفات السريعة الشهيرة على شكل حرف "إس" في جائزة اليابان الكبرى.

أما المقطع الثاني، فاختار الإسباني غابة الأردين. وأضاف: "ثم نعم، المقطع الثاني من سبا"، مختارًا القسم الأوسط الطويل والمتدفق والسريع للغاية من جائزة بلجيكا الكبرى.

ولإنهاء اللفة، عاد ألونسو بها إلى إسبانيا. واختتم قائلًا: "والمقطع الثالث من برشلونة".

الحقيقة القاسية المتعلقة بـ "السوبر كليبنغ" في 2026

في الوقت الذي نال فيه هذا التصميم إعجاب الجمهور والمُحاور، أدرك سيرجيو بيريز على الفور المشكلة الكبيرة التي ستنتج عن جمع سوزوكا وسبا معًا في ظل قوانين وحدات الطاقة الجديدة لعام 2026.

وبسبب اعتماد وحدات الطاقة في 2026 على توزيع متساوٍ بنسبة 50 بالمئة بين محرك الاحتراق الداخلي والبطارية، أصبحت إدارة الطاقة أكبر صداع يواجه الفرق. فإذا تطلبت الحلبة استخدام الطاقة بأقصى مستوى لفترات طويلة من دون وجود ما يكفي من مناطق الكبح القوي لإعادة شحن النظام، تنفد طاقة البطارية ببساطة على المقاطع المستقيمة، ما يؤدي إلى فقدان مفاجئ وحاد للسرعة القصوى، وهو ما يُعرف داخل الحظائر باسم "السوبر كليبنغ".

وكانت حلبة تجمع بين التدفق السريع المتواصل في سوزوكا والمقاطع الطويلة التي تُقطع بأقصى سرعة في سبا ستستنزف بطارية سيارة 2026 في وقت شبه فوري.

وقال بيريز مازحًا على الفور: "سيكون هناك الكثير من السوبر كليبنغ على تلك الحلبة"، ساخرًا من الاستحالة التقنية الواضحة لحلبة ألونسو المثالية.

لكن ألونسو، الذي لا يتراجع بسهولة، سارع إلى الرد بثقة مازحة حول برنامج فريقه الخاص بوحدة طاقة هوندا لعام 2026، قائلًا: "ليس بالنسبة لنا"، ما دفع الجمهور إلى الضحك.

ورغم أن حلبة هجينة تجمع سوزوكا وسبا وبرشلونة لن تتجاوز يومًا حدود أجهزة المحاكاة المخصصة للسباقات، فإن تدخل سائق كاديلاك الجديد السريع يمثل تذكيرًا مثاليًا بمدى التغيير الجذري الذي أحدثته قوانين 2026 في الطريقة التي يتعين على سائقي الفورمولا 1 التفكير بها بشأن الحلبات التي يخوضون السباقات عليها.