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فرناندو ألونسو: هوندا تطوّر محركًا جديدًا بالكامل للعام المقبل

أعلن فرناندو ألونسو أن هوندا تعمل على مشروع جديد بالكامل يجري اختباره حاليًا على منصة اختبار المحركات استعدادًا لموسم 2027.

أحمد مجدي

منشور: 16-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: هيكتور فيفاس

أعلن فرناندو ألونسو أن هوندا، التي عانت من خيبة أمل كبيرة في موسم عودتها الأول إلى الفورمولا 1، طوّرت مشروعًا جديدًا بالكامل استعدادًا لموسم 2027.

تترك شراكة أستون مارتن وهوندا، التي دخلت موسم 2026 بتوقعات مرتفعة للغاية مع أول سيارة صمّمها أدريان نيوي، خلفها عامًا صعبًا بسبب المشكلات التي واجهتها على صعيدي الهيكل ووحدة الطاقة.

وفي حين اقتصر أفضل مركز حققه الفريق هذا الموسم على المركز الثامن مع ألونسو، لم يتمكن لانس سترول حتى الآن من حصد أية نقطة. كما لم تكن تحديثات نظام "أديو" التي أُدخلت على وحدة طاقة هوندا كافية لحل المشكلات، بعدما عانت الوحدة من اهتزازات شديدة وتأخر استجابة الشاحن التوربيني، إلى جانب مشكلات أثرت في راحة السائق أثناء القيادة.

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وخلال حديثه مؤخرًا إلى وسائل الإعلام الإسبانية، أوضح ألونسو الصعوبات التي واجهوها وتوقعاتهم للعام المقبل، قائلًا: "نحن جميعًا نعمل معًا في هذه العملية، لكن الموسم الأول للفريق كان صعبًا للغاية، بل صعبًا جدًا".

وأضاف: "أعتقد أن قسم وحدة الطاقة بأكمله يدرك المشكلات والصعوبات التي نواجهها. تعمل هوندا على تطوير محرك جديد بالكامل للعام المقبل، وهناك محرك جديد كليًا يخضع حاليًا للاختبار على منصة اختبار المحركات".

وتابع: "لهذا السبب أمتلك إيمانًا وثقة كاملين بالعام المقبل، لأنه سيكون مشروعًا جديدًا بالكامل. على صعيد الهيكل، نحن نسير بالفعل في الاتجاه الصحيح. وبالطبع، من الصعب قول ذلك في الأوقات الصعبة، لكننا جميعًا نعلّق آمالًا كبيرة على العام المقبل، وما زلنا نؤمن بقدرتنا على إصلاح الكثير من الأمور".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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