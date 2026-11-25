فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فرناندو ألونسو: لا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها

أشار ألونسو إلى الفارق الذي تعاني منه أستون مارتن على صعيد المحرك، لكنه يؤكد أن هوندا تعمل على تحسين الوضع

بنجامين فنيل

منشور: 25-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

قال فرناندو ألونسو إن هوندا "متأخرة بفارق كبير جدًا" عن منافسيها في الفورمولا 1، ولذلك فإن أستون مارتن "لا يمكنها المنافسة" باستخدام المحرك الياباني، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في المستقبل.

ومع انتقال الفورمولا 1 إلى وحدات طاقة تعتمد على الطاقة الكهربائية بنسبة 47%، عانت وحدة الطاقة الجديدة من هوندا من نقص في القوة والموثوقية على حد سواء. وقد ساهمت ترقية نظام أديو التي قدمتها الشركة المصنعة خلال جائزة هولندا الكبرى في تحسين قوة المحرك الحصانية، لكن ذلك جاء على حساب سهولة القيادة، وهي مشكلة عانت منها السيارة منذ البداية، ووصفها ألونسو بأنها تتسبب في "عمليات خفض عشوائية للتروس".

وتعرض لانس سترول لانسحابه الثالث عشر من سباقات الموسم في البرازيل بسبب مشكلة في نظام استعادة الطاقة، وقد بلغ الوضع من السوء حدًا جعل هوندا تعتبر اقترابها من تحقيق إنهاء مزدوج في لاس فيغاس، إذ انسحب ألونسو قبل اللفة الأخيرة، أمرًا مشجعًا، رغم أن السيارتين الخضراوين لم تتفوقا في نهاية السباق سوى على سيارة فالتيري بوتاس التابعة لكاديلاك.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ولم تساعد طبيعة الحلبة السريعة هوندا، التي لا تزال تعاني نقصًا ملحوظًا في القوة، إذ كانت سيارة "إيه إم آر26" أبطأ بفارق 33 كلم/س عن أسرع سيارة خلال التصفيات، بينما بلغ الفارق على المقاطع المستقيمة 27 كلم/س خلال السباق.

وقال ألونسو عبر الموقع الرسمي لأستون مارتن: "على صعيد المحرك، نحن متأخرون بفارق كبير جدًا، ولا يمكننا المنافسة بوحدة الطاقة التي نمتلكها".

وأضاف: "هناك بعض الحلبات مثل لاس فيغاس نخسر عليها أكثر من ثانيتين في اللفة الواحدة على المقاطع المستقيمة وحدها، كما أن مستوى الموثوقية ليس بالمستوى المطلوب".

وتابع: "لا أحد يشعر بالرضا حيال ما يحدث على صعيد وحدة الطاقة، لكننا نعلم أن هوندا تعمل بجد لتحسين الوضع. رؤية حجم العمل والالتزام خلف الكواليس تمنحني الثقة بشأن العام المقبل".

لكن على صعيد الهيكل، ساهم التقدم المحرز في تمكين ألونسو من إنهاء سباق زاندفورت الملتوي في المركز التاسع، وسباق سيبانغ في المركز الثامن وسط الظروف الماطرة، وهما حالتان لم يكن فيهما نقص القوة مؤثرًا بالقدر نفسه.

وقال ألونسو: "كان من المفترض أن تحقق ترقية الهيكل التي قدمناها في بودابست زمنًا معينًا للفة، وقد حققت ذلك بالفعل. كنا قادرين على المنافسة في بودابست، وحصدنا النقاط في زاندفورت وماليزيا".

واختتم قائلًا: "تمكنا من دخول مجموعة فرق وسط الترتيب من خلال تحديث كبير واحد فقط للهيكل هذا الموسم، وهذا منحني الثقة بأننا نعرف الاتجاه الذي نسير فيه، كما عزز إيماني بأن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن نحصل على سيارة جيدة جدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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