فرناندو ألونسو لا يعرف ماذا سيفعل بعد اعتزاله الفورمولا 1

كان بطل العالم مرتين قد أكد مرارًا أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله في سباقات الجائزة الكبرى خلال فترة العطلة الصيفية، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي ارتباط بين موعد اتخاذ القرار وحزمة التحديثات التي تستعد أستون مارتن لإدخالها خلال جائزة المجر الكبرى، آخر سباقات البطولة قبل العطلة الصيفية.

ورغم أن معاناة أستون مارتن الحالية وعدم رضا ألونسو عن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 أصبحا معروفين، فإن التكهنات ازدادت حول إمكانية أن يكون هذا موسمه الأخير في البطولة، خاصة بعدما صرح الشهر الماضي بأن جائزة إسبانيا الكبرى كانت آخر مشاركة له على حلبة برشلونة.

ومهما كان موعد اعتزاله، أوضح الإسباني البالغ من العمر 44 عامًا أنه لم يضع أي خطط لما سيأتي بعد ذلك. وعندما سُئل عما إذا كان يعرف ما الذي سيفعله إذا لم يعد ضمن منافسات الفورمولا 1، أجاب باقتضاب: "لا، ليست لدي أي فكرة".

وخلال اللقاء الإعلامي نفسه في سيلفرستون، سُئل ألونسو تحديدًا عن إمكانية السير في طريق سانتياغو، وهو طريق حج يمتد عبر إسبانيا إلى غاليسيا، ويمر أحد مساراته بمدينة أوفييدو مسقط رأسه. وأكد أنه يرغب في القيام بذلك يومًا ما، لكن ليس مباشرة بعد الاعتزال، خاصة مع ولادة ابنه قبل ثلاثة أشهر.

وقال: "أتمنى أن أقوم بذلك يومًا ما، لكن لن يكون مباشرة بعد الاعتزال".

وأضاف: "خصوصًا الآن، مع ابني الذي يبلغ ثلاثة أشهر، لا أستطيع التفكير في قضاء ثلاثة أسابيع أمشي في أنحاء إسبانيا برفقته. لذلك سأنتظر بضع سنوات".

ولوّح ألونسو بإمكانية البقاء في عالم رياضة المحركات، سواء عبر فئة أخرى أو من خلال دور إداري أو استشاري داخل أحد فرق الفورمولا 1.

وقال: "بالتأكيد لدي بعض التحديات المقبلة، ومعظمها يتعلق برياضة المحركات. قلت مرات عديدة إنني أريد الفوز برالي داكار."

وأضاف: "قد أرغب أيضًا في الفوز بأشياء مختلفة. أريد أن أتحدى نفسي مجددًا في سباقات التحمّل، خاصة إذا قرر ماكس القيام بذلك يومًا ما أيضًا."

وأكمل: "عندما أتوقف عن التسابق، قلت إنني أرغب في مواصلة العمل مع هذا الفريق من خلال دور مختلف، ومحاولة مساعدته".

وأضاف: "أنا موجود في الفورمولا 1 منذ 26 عامًا، وأعتقد أنني قادر على مساعدة الفريق. ربما أكون ثاني أو ثالث أكثر شخص يمتلك خبرة داخل الفريق حاليًا."

وتابع: "أعتقد أن هناك أمورًا يمكن أن تكون مفيدة للفريق، وأفضل أن أستفيد من هذه الخبرة بدلًا من الجلوس في المنزل ومتابعة السباقات عبر التلفاز."

وكان ألونسو قد حقق العديد من النجاحات خارج الفورمولا 1 خلال فترة ابتعاده عن البطولة في أواخر العقد الماضي، إذ تُوج ببطولة العالم للتحمل مع تويوتا، وفاز بسباق لومان 24 ساعة مرتين، كما أحرز لقب سباق دايتونا 24 ساعة مع كاديلاك عام 2019. كذلك شارك ثلاث مرات في سباق إنديانابوليس 500، وخاض أيضًا رالي داكار 2020.

ولمّح الفائز بـ32 سباقًا في الفورمولا 1 إلى إمكانية العودة إلى سباقات السيارات الرياضية، لكنه يرى أن البقاء مع أستون مارتن هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، خاصة أن الفريق يشارك حاليًا في بطولتي العالم للتحمل "دبليو إي سي" و"إيمسا" بسيارة فالكيري هايبركار.

ويُعد مستقبل ألونسو أحد أبرز الملفات المؤثرة في سوق انتقالات سائقي الفورمولا 1 هذا الموسم، إذ إن قراره بالاعتزال سيترك مقعدًا شاغرًا في أستون مارتن إلى جانب لانس سترول.