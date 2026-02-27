فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا
بعد التجارب التي امتدت ستة أيام في البحرين، تبلورت صورة تشير إلى أن مرسيدس وفيراري في الصدارة. لكن فرناندو ألونسو يرى أن موازين القوى قد تختلف في افتتاح الموسم في ملبورن.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: سام باجنال
تمتلك قوانين وحدات الطاقة التي ستدخل حيز التنفيذ في موسم 2026 القدرة على تغيير موازين القوى بالكامل، إذ تمنح الفرق فرصة البدء من الصفر. وبالنظر إلى أداء التجارب، تبدو مرسيدس وفيراري الأكثر استفادة من هذا التغيير. كما أرسلت مكلارين وريد بُل إشارات قوية أيضًا.
أما بالنسبة إلى أستون مارتن، لم تسر الأمور على ما يرام. فقد كادت مشاكل وحدة طاقة هوندا خلال التجارب الثانية أن تحرمها من المشاركة في اليوم الختامي. ورغم أن سيارة "إيه إم آر26" التي صمّمها أدريان نيوي أظهرت سرعة تنافسية، فإن مشاكل الموثوقية لا تزال مصدر قلق كبير قبل أستراليا.
ويرى بعض المعلقين أن أستون مارتن قد تجد نفسها في المراكز المتأخرة من ترتيب البطولة بعد السباق الأول. ووفقًا لهؤلاء، يُتوقع أن تكون كاديلاك الجديدة متقدمة قليلًا عليها.
ورغم هذه التوقعات، يعتقد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن الصورة قد تتغير خلال الجولة الافتتاحية.
حيث قال: "القوانين الجديدة تفتح الباب دائمًا أمام المفاجآت. لا أعرف من سيكون مفاجأة الموسم، لكن أعتقد أن أحد الفرق التي نراها في المقدمة قد لا يكون بالسرعة التي نتوقعها. وبالمثل، قد تظهر بعض فرق الوسط أقوى مما نعتقد. وحتى لو بدأنا ببطء، يمكننا دائمًا التحسن".
واستشهد بأداء مكلارين في 2023 قائلًا: "تم تجاوز مكلارين بلفة في البحرين عام 2023، لكنها فازت بسباقات في النمسا وسيلفرستون. هكذا هي هذه الرياضة، ليست قابلة للتوقع بالكامل".
ويعتمد ميزان النجاح في 2026 إلى حد كبير على أداء وحدات الطاقة بسبب الانتقال إلى توزيع متساوٍ للقوة بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الهجين. وفي هذا السياق، لفتت مرسيدس الأنظار بعدد لفاتها الكبير خلال التجارب.
فيما برزت ريد بُل بشكل خاص في إدارة الطاقة، مع حديث عن أفضلية في التسارع قد تصل إلى ثانية كاملة في اللفة. أما فيراري فأظهرت خلال التجارب موثوقية قوية وأداء انطلاقة متفوق.
وفي الأيام الأولى من تجارب البحرين كانت الفوارق بين وحدات الطاقة واضحة، لكن مع اقتراب نهاية التجارب أُجريت تعديلات وتم تقليص معظم هذه الفوارق. وبحلول مساء الجمعة في الصخير، تراجعت أفضلية الانطلاقة لدى ريد بُل، ولم تعد انطلاقات فيراري القوية بالوضوح ذاته.
