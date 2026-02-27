تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

بعد التجارب التي امتدت ستة أيام في البحرين، تبلورت صورة تشير إلى أن مرسيدس وفيراري في الصدارة. لكن فرناندو ألونسو يرى أن موازين القوى قد تختلف في افتتاح الموسم في ملبورن.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام باجنال

تمتلك قوانين وحدات الطاقة التي ستدخل حيز التنفيذ في موسم 2026 القدرة على تغيير موازين القوى بالكامل، إذ تمنح الفرق فرصة البدء من الصفر. وبالنظر إلى أداء التجارب، تبدو مرسيدس وفيراري الأكثر استفادة من هذا التغيير. كما أرسلت مكلارين وريد بُل إشارات قوية أيضًا.

أما بالنسبة إلى أستون مارتن، لم تسر الأمور على ما يرام. فقد كادت مشاكل وحدة طاقة هوندا خلال التجارب الثانية أن تحرمها من المشاركة في اليوم الختامي. ورغم أن سيارة "إيه إم آر26" التي صمّمها أدريان نيوي أظهرت سرعة تنافسية، فإن مشاكل الموثوقية لا تزال مصدر قلق كبير قبل أستراليا.

ويرى بعض المعلقين أن أستون مارتن قد تجد نفسها في المراكز المتأخرة من ترتيب البطولة بعد السباق الأول. ووفقًا لهؤلاء، يُتوقع أن تكون كاديلاك الجديدة متقدمة قليلًا عليها.

ورغم هذه التوقعات، يعتقد فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن الصورة قد تتغير خلال الجولة الافتتاحية.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "القوانين الجديدة تفتح الباب دائمًا أمام المفاجآت. لا أعرف من سيكون مفاجأة الموسم، لكن أعتقد أن أحد الفرق التي نراها في المقدمة قد لا يكون بالسرعة التي نتوقعها. وبالمثل، قد تظهر بعض فرق الوسط أقوى مما نعتقد. وحتى لو بدأنا ببطء، يمكننا دائمًا التحسن".

واستشهد بأداء مكلارين في 2023 قائلًا: "تم تجاوز مكلارين بلفة في البحرين عام 2023، لكنها فازت بسباقات في النمسا وسيلفرستون. هكذا هي هذه الرياضة، ليست قابلة للتوقع بالكامل".

ويعتمد ميزان النجاح في 2026 إلى حد كبير على أداء وحدات الطاقة بسبب الانتقال إلى توزيع متساوٍ للقوة بين محرك الاحتراق الداخلي والنظام الهجين. وفي هذا السياق، لفتت مرسيدس الأنظار بعدد لفاتها الكبير خلال التجارب.

فيما برزت ريد بُل بشكل خاص في إدارة الطاقة، مع حديث عن أفضلية في التسارع قد تصل إلى ثانية كاملة في اللفة. أما فيراري فأظهرت خلال التجارب موثوقية قوية وأداء انطلاقة متفوق.

وفي الأيام الأولى من تجارب البحرين كانت الفوارق بين وحدات الطاقة واضحة، لكن مع اقتراب نهاية التجارب أُجريت تعديلات وتم تقليص معظم هذه الفوارق. وبحلول مساء الجمعة في الصخير، تراجعت أفضلية الانطلاقة لدى ريد بُل، ولم تعد انطلاقات فيراري القوية بالوضوح ذاته.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: القوانين الجديدة لا تساعد على استمرار مسيرتي

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: القوانين الجديدة لا تساعد على استمرار مسيرتي

كريستيان هورنر: تبديل لاوسون وتسونودا في 2025 "لم يكن خياري"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كريستيان هورنر: تبديل لاوسون وتسونودا في 2025 "لم يكن خياري"
المزيد من
فرناندو ألونسو

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

أحدث الأخبار

فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فرناندو ألونسو: قد نشهد مفاجآت غير متوقعة في أستراليا

نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: شعور غريب أن أبدأ الموسم وأنا حامل اللقب

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد