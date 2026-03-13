باعتباره السائق الأكثر خبرة في تاريخ الفورمولا 1، فقد رأى فرناندو ألونسو كل شيء تقريبًا. فقد تسابق مع فريق صغير في آخر شبكة الانطلاق مثل ميناردي، وحقق نجاحات بطولة العالم وارتبط بجدل "كراش غيت" مع رينو، وخاض صراعًا مريرًا مع زميله في مكلارين، كما خاض محاولات غير ناجحة للفوز باللقب مع فيراري.

وشهدت الفترة الثانية لألونسو مع مكلارين عودة كارثية للشراكة التاريخية بين الفريق وهوندا، وهي الشراكة التي حققت نجاحات أسطورية مع آلان بروست وآيرتون سينا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

عاد المصنع الياباني إلى الفورمولا 1 بعد عام واحد من إدخال قوانين المحركات الجديدة لعام 2014، لكنه عانى من مشاكل كبيرة في الأداء والموثوقية. ومع تراكم عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق، تدهورت العلاقة بين مكلارين وهوندا بسرعة، قبل أن ينفصل الطرفان في نهاية موسم 2017، عندما قرر فريق ووكينغ التحول إلى استخدام محركات رينو.

وبعد أن أحرج ألونسو هوندا على أرضها عندما وصف وحدة طاقتها عبر الراديو بأنها "محرك جي بي 2" خلال جائزة اليابان الكبرى 2015، لم يكن أحد يتوقع أن يعمل مرة أخرى مع الشركة اليابانية.

لكن المسار المتعرج لمسيرة بطل العالم مرتين أعاده في النهاية إلى هوندا، في سلسلة من الأحداث المتتابعة: فقد قررت هوندا الانسحاب من الفورمولا 1 في أكتوبر 2020 دون أن تدرك أنها كانت على وشك تحقيق بطولات، ما دفع ريد بُل إلى إنشاء برنامج محركات خاص بها بالشراكة مع فورد، ثم عادت هوندا لاحقًا عن قرارها وقررت العودة إلى البطولة، بينما اختار فريق أستون مارتن إنهاء علاقته كمستخدم لمحركات مرسيدس والتحول إلى شراكة مصنع كاملة مع هوندا.

وبعد مرور عقد من الزمن، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، إذ تعاني سيارة أستون مارتن "إيه.إم.آر26" التي صممها أدريان نيوي من مشاكل كبيرة بسبب محرك هوندا، حيث تتسبب الاهتزازات في إتلاف البطاريات الواحدة تلو الأخرى، بل وأثارت مخاوف تتعلق بصحة السائقين.

وقد استثمر الملياردير لورانس سترول بشكل هائل في الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، في محاولة لتحويله إلى فريق قادر على الفوز بالبطولات أو على الأقل المنافسة عليها. لكن حلم ألونسو بإحراز لقبه الثالث في الفورمولا 1، والذي يسعى إليه منذ عقدين، لا يزال بعيد المنال بالنسبة للسائق الإسباني الذي سيبلغ 45 عامًا هذا الصيف.

فما مدى صعوبة المرحلة الحالية بالنسبة له؟ أجاب ألونسو خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس في الصين قائلًا: "أقل صعوبة مما قد تتوقع".

وأضاف: "بالطبع الوضع ليس مثاليًا. نحن جميعًا نريد الفوز. هناك 22 سائقًا هذا العام. واحد فقط سيفوز، و21 سائقًا سيكونون في حالة ذهنية صعبة، لأن بالنسبة لي إنهاء السباق ثالثًا أو خامسًا أو سابع عشر لا يغير الكثير".

ولا يمكن لألونسو تجاهل أوجه التشابه الواضحة مع فترة مكلارين-هوندا، لكنه ينظر الآن إلى الأمور بنظرة أكثر فلسفية مع مرور الوقت.

حيث قال: "أعتقد أنني أرى الأمور الآن من منظور مختلف وبقدر أكبر من النضج، لكنني لا أعتقد أن الأمور قبل 10 سنوات كانت دراماتيكية إلى هذا الحد".

وتابع: "هذه هي الفورمولا 1، رياضة تعتمد كثيرًا على الإعلام. عندما تفوز ببضع بطولات وأنت تتنافس أساسًا مع زميلك في الفريق تصبح إلهًا، ثم عندما تمر بفترة صعبة يصبح كل شيء مبالغًا فيه أيضًا".

وأردف: "أكبر مفاجأة بالنسبة لي كانت خلال السنوات القليلة الماضية، عندما كان الناس يعتقدون أنني قبل 10 سنوات كنت مخطئًا. ففي ذلك الوقت كان مكلارين وستوفيل فاندورن وجنسن باتون وأنا – لأن الناس يتذكرون دائمًا فرناندو فقط، لكن في الحقيقة جنسـن وستوفيل ومكلارين كانوا يقولون الشيء نفسه – كنا نقول إن ذلك المشروع، وحدة الطاقة، لم تكن ناضجة بما يكفي عندما بدأنا، وهو أمر يبدو أن الجميع يفهمه الآن".

واسترسل: "لكن قبل عامين أو ثلاثة بدا الأمر وكأنني كنت مجنونًا قبل 10 سنوات عندما كنت أنتقد ذلك. في الحقيقة كانت مجرد لحظات إحباط عبر الراديو، وكبطل عالم مرتين وسائق تنافسي لم أكن سعيدًا بالوضع – هل كان عليّ أن أكون سعيدًا وأصفق داخل السيارة للعمل الذي نقوم به؟".

واختتم: "الآن عندما يرى الجميع من الخارج تلك المرحلة ويرون الوضع الحالي، أعتقد أنهم أصبحوا أكثر تفهمًا لنا ويفهمون المشاكل بشكل أفضل. ما يمكنني فعله الآن داخل الفريق هو العمل بجد أكبر، ومحاولة مساعدة هوندا قدر الإمكان، وتوجيه بعض الموارد التي يملكها أستون مارتن نحو المحرك، نحو وحدة الطاقة، نحو مشاكل الاهتزازات ومشاكل نشر الطاقة. نحن فريق واحد. كما قلت، إنها بداية متعثرة، لكنني آمل ألا تستمر لفترة طويلة".