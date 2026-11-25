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فرناندو ألونسو: سأعتزل الفورمولا 1 عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عند بلوغ سن محددة

تحدث السائق البالغ من العمر 45 عامًا عن مستقبله في الفورمولا 1 في ظل تحوله إلى مرحلة الأبوة

بنجامين فنيل

منشور: 25-11-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن

قال فرناندو ألونسو إنه سيعتزل الفورمولا 1 عندما يشعر بأنه أصبح بطيئًا، مشيرًا إلى أنه لا يحتاج إلى مستوى اللياقة البدنية الذي يتمتع به لاعب كرة القدم حتى يظل قادرًا على المنافسة.

ويُعد ألونسو السائق الأكثر خبرة في تاريخ الفورمولا 1، بعدما شارك في 23 موسمًا بين عامي 2001 و2026. ورغم تتويجه بلقب بطولة العالم مرتين، فإنه واصل مسيرته لما بعد السن التي اعتزل عندها معظم أقرانه، وذلك رغم امتداد سلسلة غيابه عن الانتصارات حاليًا إلى 245 سباقًا.

وقال السائق البالغ من العمر 45 عامًا: "رياضة المحركات فريدة جدًا من هذه الناحية. فأنت لا تعتمد كثيرًا على لياقتك البدنية من أجل تقديم الأداء بأعلى مستوى. لست لاعب تنس أو كرة قدم تحتاج إلى الركض طوال الوقت، بل تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة التقنية المحيطة بك".

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وأضاف: "بالطبع، لا تزال بحاجة إلى اللياقة البدنية والحافز، لكنني في نهاية المطاف لا أرى أن هناك من يتفوق عليّ على الحلبة. لا أشعر بأنني فقدت سرعتي، أو أن ردود أفعالي عند الانطلاقات تراجعت، أو أنني فقدت الحافز للمشاركة في جائزة كبرى جديدة".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وتابع: "يقول البعض إن الجيل الأصغر يحتاج إلى مكان في الفورمولا 1، وإن سائقين مثلي ومثل لويس هاميلتون يجب أن يفسحوا المجال لأننا أمضينا وقتًا طويلًا على شبكة الانطلاق، لكن رياضة المحركات لا تسير بهذه الطريقة. سأتوقف عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عندما يخبرني جواز سفري بأنني بلغت هذا العمر أو ذاك".

وأوضح ألونسو أنه لن يكون موجودًا بالتأكيد عندما تعود محركات في8 في عام 2030، وربما لا ينفصل هذا القرار عن دوره الجديد بصفته أبًا.

وقال عن ابتعاده لفترات طويلة عن المنزل: "كان ذلك الجانب الأكثر صعوبة. ففي ليالٍ كثيرة هذا العام، وجدت نفسي أتساءل عما إذا كنت أفوّت لحظات مهمة".

وأكمل: "أفكر أيضًا في فريق السباق. فقد رُزق كبير الميكانيكيين لديّ وزوجته بطفل قبل ثلاثة أعوام، ومن المنتظر أن يُرزقا بطفل آخر قريبًا".

وأردف: "قبل أن أصبح أبًا، ربما لم أكن أفهم تمامًا حجم ما يعنيه ذلك للأشخاص الذين لديهم أطفال، ومدى صعوبة الابتعاد عنهم بهذا القدر من التكرار، لكنني أفهم ذلك الآن تمامًا. أفكر فيهم لأنهم يعملون بجهد أكبر مني. فهم يقضون ساعات أكثر مني في الحلبة، ويسافرون قبل وصولي بيوم أو يومين، ويعودون إلى منازلهم بعدي بيوم أو يومين، ومع ذلك يواصلون العمل بجد ويحافظون على حافزهم".

واختتم قائلًا: "رؤية ذلك ساعدتني على إدراك أنني أحظى بامتياز كبير داخل الفريق، وجعلتني أرغب في العمل بجهد أكبر إلى جانبهم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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