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فرناندو ألونسو: تصميم حلبة سنغافورة قد يعزز فرصنا بتحقيق نتيجة جيدة

أكد فرناندو ألونسو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل جائزة سنغافورة الكبرى، أن أداء السيارة يعتمد بدرجة كبيرة على تصميم الحلبة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

أوضح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن أن تسجيل النقاط عبر احتلال المركز الثامن في ماليزيا كان أمرًا مرضيًا، رغم أن الفريق لا يزال بعيدًا عن تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن أداء السيارة يعتمد بصورة كاملة على تصميم الحلبة.

وقال: "لا نزال بالطبع بعيدين عن المستوى الذي نريد الوصول إليه، لكن تسجيل النقاط والحفاظ على وتيرة تنافسية خلال السباق كان أمرًا مشجعًا للغاية".

وأضاف: "لكنكم تعلمون أننا نواجه صعوبات هذا العام، وما زلنا نعاني من مشكلات تتعلق بوتيرتنا وسرعتنا على المقاطع المستقيمة. في الواقع، يعتمد هذا الوضع إلى حد ما على الحلبة. كانت سيارتنا وإعداداتها ووحدة الطاقة مطابقة تمامًا لما استخدمناه في سباق باكو، الذي أُقيم قبل خمسة أيام فقط من جائزة ماليزيا الكبرى، ومع ذلك كان الفارق في الأداء هائلًا".

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وأكمل: "لذلك، لا يتعلق الأمر بتجربة إعدادات مختلفة أو محاولة وضع السيارة ضمن نطاق التشغيل المناسب، بل يعتمد كل شيء على المقاطع المستقيمة الموجودة في الحلبة التي نتنافس عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع. هناك عدد أقل من المقاطع المستقيمة في سنغافورة، ولذلك قد يعزز تصميم هذه الحلبة فرصنا".

ورداً على سؤال بشأن عودة الحلبات الكلاسيكية، مثل سيبانغ، إلى روزنامة البطولة وطبيعة الحلبات نفسها، أعرب ألونسو عن تفضيله للحلبات التقليدية على حلبات الشوارع، قائلًا: "لطالما أحببت الحلبات التقليدية".

وتابع: "لا أعرف السبب، لكنني أعتقد أن هذه الحلبات توفر سباقات أفضل، وتسمح لك بدفع السيارة إلى أقصى حدودها. على حلبات مثل سيبانغ وزاندفورت ومونزا وبرشلونة، يمكنك استخراج المزيد من الأداء من خلال تعديل إعدادات السيارة مع تقدم عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم: "لكن في بعض حلبات الشوارع، تقود بنسبة 95 بالمئة من قدراتك، وقد تضطر أحيانًا إلى خفضها إلى 80 بالمئة لتجنب الاصطدام، فضلًا عن ندرة فرص التجاوز. ولهذا السبب، أفضل دائمًا الحلبات التقليدية".

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