فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فرناندو ألونسو "المصدوم" ظنّ أن خبر اعتزال مارك ماركيز مزيف بالذكاء الاصطناعي

بطل الموتو جي بي المتوج حديثًا بلقبه العالمي الثامن سيعتزل في نهاية موسم 2026

إيد هاردي

منشور: 29-11-2026

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فرناندو ألونسو ومارك ماركيز في 2014

الصورة من قبل: Getty Images

تفاجأ بطل العالم في الفورمولا 1 فرناندو ألونسو بشدة من إعلان مارك ماركيز المفاجئ اعتزاله الموتو جي بي، لدرجة أنه اعتقد في البداية أن الخبر مزيف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأعلن ماركيز يوم الجمعة، في خبر صادم، أنه سيغادر البطولة في نهاية الجولة الختامية لموسم 2026 في فالنسيا، عن عمر 33 عامًا.

وجاء ذلك رغم تتويج الإسباني بلقبه العالمي العاشر إجمالًا هذا العام، وباللقب الثامن في الموتو جي بي، معادلًا الرقم القياسي الذي يحمله جياكومو أغوستيني.

لكن ماركيز أشار إلى شعوره بالخوف على دراجته، في ظل سجل إصاباته السابق، باعتباره السبب وراء قرار الاعتزال، رغم أن الإعلان أحدث صدمة واسعة في أوساط رياضة المحركات.

وعلى سبيل المثال، أعرب الإسباني الآخر ألونسو عن امتنانه لماركيز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف أنه "سيجد صعوبة في الاعتياد على أيام الأحد" من دون مشاهدة ماركيز.

وعندما سُئل عن منشوره خلال جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في عطلة نهاية الأسبوع الحالية، قال ألونسو: "لقد فاجأني الأمر، لأنني كنت قد رأيت أنه جدد عقده مؤخرًا لعام أو عامين إضافيين".

وأضاف: "في البداية، لم أكن أعرف ما إذا كان الخبر صحيحًا أم لا، لأن هناك الكثير من مقاطع الفيديو التي ينشئها الذكاء الاصطناعي وكل شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي، لذلك لم أكن أعرف إن كان الأمر حقيقيًا".

وتابع: "وعندما أدركت أنه صحيح، شعرت ببعض الصدمة والحزن، لأنه في نهاية المطاف، سواء بصفتي رياضيًا أو مشجعًا لسباقات الدراجات النارية، كانت هناك سباقات أو لحظات أعود فيها لمشاهدة إعادة السباق فقط لأرى ما الذي فعله، لأنه غالبًا ما كان هو مصدر الإثارة في السباق. سنفتقد ذلك، لكنني أعتقد أنه شرح أسبابه بشكل جيد للغاية، ويبدو أن الوقت قد حان للتوقف".

وأكمل: "كل ما يمكننا فعله هو شكره على كل ما قدمه لنا على الحلبة، وعلى كل تلك اللحظات السحرية، وتمني كل التوفيق له في الفصل التالي من حياته".

وتشارك إسحاق حجار مشاعر مشابهة، إذ قال إنه "ذرف الدموع" عند رؤية الخبر، لكن زميله في ريد بُل ماكس فيرستابن ربما كان لديه رأي مختلف.

فلم يكن بطل العالم أربع مرات متفاجئًا بالاعتزال بالقدر نفسه، بعدما شاهد حالة ذراع ماركيز اليمنى، والتي تضررت بشكل كبير جراء حادثة "هاي سايد" في جائزة إسبانيا الكبرى عام 2020، في افتتاح الموسم.

وخضع ماركيز لعدة عمليات جراحية في تلك المنطقة منذ ذلك الحين، إلى جانب تعرضه لإصابات أخرى، ما جعل الأمر معركة مستمرة بالنسبة إلى سائق دوكاتي المصنعي.

وقال فيرستابن: "لم أتفاجأ، لأنه فاز بكل شيء وأكثر في الموتو جي بي. الموتو جي بي رياضة خطيرة للغاية. إذا نظرت إلى جميع الدراجين، أعتقد أنهم يتعرضون كل عام لنوع من الإصابات أو الكسور".

وأردف: "خصوصًا في حالة مارك، منذ عام 2019، ومنذ ذلك الحين، كانت الأمور صعبة إلى حد ما... لا أعرف، بالطبع، تفاصيل ما يحدث يوميًا، لكن مما رأيته ومن خلال حديثي معه، كان من الصعب العودة بعد تلك الإصابة".

وأوضح: "كما يمكنك أن ترى في الصورة، كتفه والعضلات المحيطة به. أعتقد أن ما حققه بالفعل أمر مذهل، حتى بعد ذلك".

واستطرد: "لكن ذلك يبرز مدى جودته. لم أتفاجأ، وهو يستحق ذلك بالكامل أيضًا. أن يعتزل وفقًا لشروطه الخاصة، وهو يفوز بالبطولة، ويستمتع بالحياة، لأن هناك الكثير في الحياة أكثر من الموتو جي بي وحدها".

واختتم" "والأمر نفسه بالنسبة لي هنا في الفورمولا 1. أتمنى فقط أن يستمتع بحياته الآن، أيضًا بعيدًا عن السباقات، مع عائلته وأصدقائه. وربما يفكر قليلًا أقل في السباقات. وأتمنى له أيضًا أن يحافظ على صحته، لأن حجم الإصابات التي يتعرض لها هؤلاء الدراجون طوال مسيرتهم قد يؤثر عليهم لاحقًا في حياتهم. نرى ذلك مع الكثير من هؤلاء الدراجين. أتمنى فقط أن يحظى بفصل ثانٍ رائع من حياته".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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