فرق الوسط في الفورمولا واحد تخوض صراع الـ 5 ملايين دولار في أبوظبي

النقاط الـ 22 التي سجّلتها ألفا روميو والـ 19 التي حصدتها مكلارين وتورو روسو لكلّ منهما في البرازيل منحتنا لمحة لما يُمكن أن يؤثّر به سباق واحد فقط على المراكز النهائية في البطولة، مع قفز الحظيرة الإيطالية أمام ريسينغ بوينت التي تراجعت للمركز السابع.

وتتمثّل أهمية المراكز النهائية في ترتيب بطولة الصانعين في أنّ كلّ مركز يشكّل فارقًا يبلغ حوالي 5 ملايين دولار في دفعات الجوائز المالية لموسم 2020 من منظمة الفورمولا واحد، في حين تحمل النتائح معها كذلك حقوقًا في المشاركة بالرأي وكذلك الترتيب الذي يتم وفقه تنظيم الفرق فيما يتعلّق بمرائب خط الحظائر.

وهذا هو ترتيب فرق الوسط ورصيدها من النقاط:

5 - رينو (91)

6 - تورو روسو (83)

7 - ريسينغ بوينت (67)

8 - ألفا روميو (57)

9 - هاس (28)

وبعد رصيد نقاطها الكبير في البرازيل، باتت تورو روسو على بُعد ثماني نقاط فقط خلف رينو، إذ وفي حال صعد الفريق من جديد إلى منصّة التتويج فسيجعله ذلك أمام الصانع الفرنسي.

وبخلاف سباق إنترلاغوس الأخير، فقد سجّلت تورو روسو ثماني نقاط أو أكثر في كلّ من ألمانيا (23)، موناكو (10) وبلجيكا (8)، على الرُغم من تفوّقها في أوّل مناسبتين على رينو بفارق كافٍ لكسب المركز.

وقد تبع مركز ببير غاسلي الثاني في البرازيل، المركز الثالث الذي سجّله دانييل كفيات في هوكنهايم، السباق الآخر الذي شهد مواجهة العديد من سائقي الصدارة للمشاكل.

وتعليقًا على ذلك، قال فرانز توست مدير فريق تورو روسو: "تعني تلك النتائج الكثير من النقاط في بطولة الصانعين، وهذا مهم بالنسبة لنا. نحن سعداء للغاية ولا سيّما بحصد بيير لمركز الوصافة".

وبالحديث عن صراع الـ 5 ملايين دولار مع ريسينغ بوينت، قال توست: "بوسعكم رؤية ما يُمكن أن يحدث في سباق واحد، لكن الآن بمقدوري النوم على نحوٍ أفضل بعض الشيء من قبل".

هذا ويتعيّن على ريسينغ بوينت أن تتفوّق على تورو روسو بـ 17 نقطة أو أكثر من أجل استعادة المركز السادس، مع ذلك، فإنّ أفضل رصيد نقاط سجّله فريق سيلفرستون هذا العام كان 12 نقطة عندما حلّ سائق لانس سترول في المركز الرابع في ألمانيا.

حيث قال أوتمار زافناور مدير ريسينغ بوينت أنّ فريقه لن يستسلم في ملاحقته للمركز السادس، على الرُغم من الفارق الكبير الموجود حاليًا.

جديرٌ بالذكر أنّ الفريق حصد نقطتين فقط في البرازيل بحلول سيرجيو بيريز تاسعًا، في الوقت الذي انسحب فيه سترول بعد اصطدامه بالأشلاء المتناثرة من حادثة ثنائي فيراري.

"من كان يتخيّل أنّ سيارة لريد بُل، سيارتي فيراري وسيارة مرسيدس لن يُكملوا السباق في البرازيل ضمن مراكز النقاط؟" قال زافناور لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "الوضع أصعب الآن بكل تأكيد، لكنّنا لن نستسلم، فما يزال أمامنا سباق آخر".

نُشير كذلك إلى أنّ نتيجة البرازيل قد وضعت ألفا روميو أمام هاس بفارق 29 نقطة في المركز الثامن، ما يجعلها واقعيًا في مأمن إذا لم تكن حسابيًا كذلك أيضاً، في حين أنّ الحظيرة السويسرية باتت الآن ضمن مسافة هجوم على مركز ريسينغ بوينت السابع، حيث يبلغ الفارق بينهما الآن 10 نقاط فقط.