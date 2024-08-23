فرق الفورمولا 1 تناقش خطة للحد من مخاطر حرب تجارب لموسم 2025

تناقش فرق الفورمولا 1 خططًا بهدف منع حرب كاملة لاختبار السيارات في 2025 عبر الحد من أيام التجارب المسموحة للجيل الحالي من سيارات التأثيرات الأرضية، وذلك وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

في ظل تقارب المنافسة أكثر فأكثر خلال هذا الموسم، والأولوية الكبيرة التي بات يحصل عليها إتقان الإعدادات الميكانيكية من أجل تعزيز الأداء، سرعان ما أدركت الفرق العوائد التي يمكن الاستفادة منها عبر اختبار سيارات الحقبة الحالية من القوانين.

ووفق القوانين الحالية للفورمولا 1، فإنه بوسع الفرق الاختبار لعدد غير محدود من الأيام مع ما يعرف رسميًا بـ "السيارات السابقة".

وهي تلك السيارات التي تلتزم بـ "القوانين التقنية لأي من الأعوام الثلاثة السابقة مباشرة للموسم الذي يسبق الموسم الحالي للبطولة".

ولموسم 2024، فذلك يعني أن الفرق كان بوسعها اختبار سياراتها من موسم 2022 – والذي مثّل العام الأول من حقبة قوانين التأثيرات الأرضية الحالية – وعليه كانت هنالك صلة مع سيارات الموسم الحالي.

فيما تستعين بعض الفرق باختبارات السيارات السابقة من أجل تجهيز سائقيها الناشئين، كما فعلت مرسيدس على سبيل المثال مع أندريا كيمي أنتونيللي ومنحته أميالًا قيمة على المسار على متن سيارة دبليو13 من موسم 2022 هذا العام.

مع ذلك، استغلت فرقًا آخرى هذه الفرصة من أجل اختبار سياراتها من موسم 2022 لتحقيق مكاسب أوسع نطاقًا، وهذا ما رأيناه مع ريد بُل تحديدًا عندما جعلت ماكس فيرستابن يختبر سيارة آر.بي18 على حلبة إيمولا قُبيل جائزة إسبانيا الكبرى من أجل المساعدة على زيادة الفهم الميكانيكي لسيارتها الحالية والمشاكل التي تواجهها مع الحفف الجانبية على المسارات.

وقد نبّهت تلك الفرص التطويرية المحتملة لمثل هذه الاختبارات الفرق المنافسة، حيث علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنه تم التطرق لهذا الموضوع خلال الاجتماع الأخير للجنة الفورمولا 1 قبل العطلة الصيفية.

ومن المعلوم بأنه كان هنالك تحذير بأن بعض الفرق كانت تخطط لتوسيع اختباراتها للسيارات السابقة لتعتمد برامج تجارب كاملة لموسم 2025، حيث تم اتخاذ خطوات من أجل تقديم سلسلة من القوانين تهدف للحد مما هو مسموح به الآن.

وفي حين أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، إلا أنه تمت مناقشة بعض العوامل للحد من هذه الاختبارات مثل فرض حظر على أية تجارب على حلبات قادمة على الروزنامة لـ 60 يومًا قبل إقامة أحداثها، تقييد بـ 4 أيام فقط من التجارب (أو 1000 كلم إجمالية) للسائقين المنافسين في البطولة الحالة، مع حد مرجّح بـ 20 يومًا في المجمل لاختبارات السيارات السابقة في الموسم الواحد.