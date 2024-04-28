فرق الفورمولا 1 تقلل من خطر اعتماد "إعدادات مخصصة للسباق القصير" مع الصيغة الجديدة

شهدت شنغهاي أولى جولات السباق القصير لهذا الموسم مع الصيغة الجديدة التي تخفف من قيود خط الحظائر المغلق على تعديل السيارة بين حصتي يوم السبت.

وقد فتح ذلك الباب أمام إمكانية أن تعتمد الفرق إعدادات تجريبية للغاية في السباقات الأقصر، ولا سيما على السيارات التي تنطلق من خارج العشرة الأوائل. مع ذلك، فقد شعر المتنافسون في التجارب الحرة بأن أية تغييرات يمكن القيام بها كانت محدودة أكثر، حتى إذا ما يُعتقد بأنها قد تكون مفيدة بشكل كبير.

"خضنا العديد من النقاشات قُبيل الجائزة حول إعدادات مستوى الجناح الخلفي وإلى آخر هذه الأمور" قال توم ماكولو مدير قسم الأداء لدى أستون مارتن.

وأضاف: "لكن في النهاية ما يزال خوض سباق قصير من 19 لفة صعبًا ولا يمكنك في الواقع إدخال تعديلات كبيرة بالمقارنة مع السباق الرئيسي".

هذا وأشار ماكولو إلى أن التعديلات التي أدخلتها الفرق بين السباق القصير والسباق الرئيسي في الصين كانت أكبر نسبيًا من تلك التي تقوم بها الفرق عادة على الحلبات الأخرى من أجل تحسين معدل تآكل الإطارات خلال السباق، ولكن ذلك كان بسبب السطح المعدّل لحلبة شنغهاي وافتقار الفرق للبيانات مع سيارات التأثيرات الأرضية التي لم تطأ أرض تلك الحلبة من قبل نهاية الأسبوع.

من جهته، اعترف أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأن "إعادة فتح خط الحظائر المغلق سيُستخدم بالتأكيد من أجل تعديل توازن السيارة"، لكنه أضاف بأنه "في بعض الأحيان قد ينتج عن ذلك تغييرات كبيرة إذا ما رأيت بأنك ابتعدت تمامًا عن مسارك".

حيث تابع قائلًا: "هنالك تأثيران لإعادة فتح خط الحظائر بعد السباق القصير، الأول أن نهاية أسبوع كهذه تكون أكثر تسامحًا مع الأخطاء، كونك وإذا ما رأيت بأنك أخطأت من حيث ارتفاع السيارة، أو وجدت بأن التوازن بحاجة إلى تعديل بناء على أداء الإطارات، فبوسعك معالجة ذلك".

وأكمل: "التأثير الثاني هو أن ذلك يسمح لك بأن تكون أكثر عدائية مع الوجهة التي تسلكها، حيث أن لديك الفرصة لتعويض ذلك. لكنك في النهاية لا تتحدث سوى عن بعض التعديلات الطفيفة".