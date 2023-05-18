اشترك
السابق / إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى أخبار

فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا

أجمعت فرق الفورمولا واحد والسائقون على أن قرار إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى "كان صائباً".

علم أحمر

أكدت الفورمولا واحد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على ضوء الظروف الجوية السيئة التي ضربت المنطقة وتسببت بفيضانات وأضرار ووفيات.

حيث نشرت البطولة بياناً أكدت فيه إلغاء الجولة مع دعم جهود السلطات المحلية في عمليات الإجلاء والإنقاذ.

وكانت الفورمولا واحد قد طالبت موظفيها بعدم التوجه إلى الحلبة يوم الأربعاء قبل إعلان القرار. وبالرغم من الإحباط الناتج عن الإلغاء، لكن الفرق والسائقين يرون بأنه قرار صائب.

اقرأ أيضاً:

حيث قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس: "نأمل أن يكون الجميع في إيميليا رومانيا بخير، وأن يهتموا ببعضهم البعض في الوقت الراهن".

وتابع: "قلوبنا مع جميع أولئك الذين تأثروا بهذه المأساة، وإلى جميع العاملين الرائعين ضمن جهود الإغاثة".

واسترسل: "جميعنا ندرك أن السلامة تأتي أولاً. لا أكاد أطيق صبراً لأراكم جميعاً في السباق التالي".

من جهته، قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري: "بالنيابة عن جميع العاملين في سكوديريا فيراري، أود التعبير عن تعاطفنا العميق لجميع من تأثروا بهذه الكارثة الرهيبة".

وأكمل: "إيميليا رومانيا موطننا، ومن المحزن حقاً رؤية معاناة الناس حالياً".

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

أما جورج راسل زميل هاميلتون ومدير جمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، فقال: "نأسف حقاً لجميع المتابعين الذين تم إلغاء الجولة بالنسبة لهم، لكن السلامة تهم الجميع وهي تأتي بالمرتبة الأولى دوماً".

"أحب السباقات. لكن سلامة الجميع أكثر أهمية. نأسف لجميع المتابعين، سنعود إليكِ إيمولا حافظوا على سلامتكم" قال لاندو نوريس سائق مكلارين.

السلامة "أولوية"

 
 
 
 
 
 
 

المشاركات
التعليقات

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري

كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري

Misc سلاسل متعددة

كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري

فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا

فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد إرجاع كامل تذاكر جائزة إيمولا في الفورمولا واحد

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد رسمياً: إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك