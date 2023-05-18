فرق الفورمولا واحد والسائقون يتفاعلون مع القرار "الصائب" بإلغاء جولة إيمولا

أكدت الفورمولا واحد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا الكبرى على ضوء الظروف الجوية السيئة التي ضربت المنطقة وتسببت بفيضانات وأضرار ووفيات.

حيث نشرت البطولة بياناً أكدت فيه إلغاء الجولة مع دعم جهود السلطات المحلية في عمليات الإجلاء والإنقاذ.

وكانت الفورمولا واحد قد طالبت موظفيها بعدم التوجه إلى الحلبة يوم الأربعاء قبل إعلان القرار. وبالرغم من الإحباط الناتج عن الإلغاء، لكن الفرق والسائقين يرون بأنه قرار صائب.

حيث قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس: "نأمل أن يكون الجميع في إيميليا رومانيا بخير، وأن يهتموا ببعضهم البعض في الوقت الراهن".

وتابع: "قلوبنا مع جميع أولئك الذين تأثروا بهذه المأساة، وإلى جميع العاملين الرائعين ضمن جهود الإغاثة".

واسترسل: "جميعنا ندرك أن السلامة تأتي أولاً. لا أكاد أطيق صبراً لأراكم جميعاً في السباق التالي".

من جهته، قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري: "بالنيابة عن جميع العاملين في سكوديريا فيراري، أود التعبير عن تعاطفنا العميق لجميع من تأثروا بهذه الكارثة الرهيبة".

وأكمل: "إيميليا رومانيا موطننا، ومن المحزن حقاً رؤية معاناة الناس حالياً".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

أما جورج راسل زميل هاميلتون ومدير جمعية سائقي الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، فقال: "نأسف حقاً لجميع المتابعين الذين تم إلغاء الجولة بالنسبة لهم، لكن السلامة تهم الجميع وهي تأتي بالمرتبة الأولى دوماً".

"أحب السباقات. لكن سلامة الجميع أكثر أهمية. نأسف لجميع المتابعين، سنعود إليكِ إيمولا حافظوا على سلامتكم" قال لاندو نوريس سائق مكلارين.

السلامة "أولوية"