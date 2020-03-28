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فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021

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فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021
28-03-2020

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ فرق الفورمولا واحد منفتحة على فكرة "موسم السوبر" الذي يمتد إلى يناير/كانون الثاني 2021، ويتضمّن جوائز تُقام على مدار يومين في محاولة لإقامة البطولة في 2020.

أجبرت جائحة وباء "كوفيد-19" الفورمولا واحد على تأجيل انطلاق موسم 2020 حتّى الآن، مع السباقات الثمانية الأولى إمّا مُلغاة أو مؤجّلة.

ويبقى الآن السباق الأوّل المجدول للبطولة هو جائزة كندا الكبرى في 14 يونيو/حُزيران المُقبل، لكنّ ذلك يبدو غير مرجّح على نحوٍ كبير أن يحدث مع تفاقم الوضع الحالي لفيروس كورونا وعدم ظهور علامات بأنّ تفشّيه وصل لذروته بعد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح تشايس كاري المدير التنفيذي للفورمولا واحد بأنّه يعتقد أن بالإمكان وضع روزنامة من 15 إلى 18 سباقًا هذا العام بمجرّد أن يتمّ تخفيف إجراءات الحجر المفروضة على الدول.

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مع ذلك، ومع ضعف احتمالية عودة الأمور إلى طبيعتها حول العالم لعدّة أشهر، فمن الصعب رؤية كيف لروزنامة بهذا العدد من السباقات أن تتواجد لهذا العام.

من جانبه، قال بينوتو أنّ الفرق تُبدي أكبر مرونة ممكنة من أجل ضمان قيام ليبرتي ميديا بما هو ضروري لإنقاذ الموسم، وهو ما يجعل من الممكن الانتقال إلى صيغة جوائز جديدة من يومين فقط وموسم قد يمتد إلى يناير/كانون الثاني من العام المُقبل.

"تجمعنا نقاشات دائمة، إذ شعرت رفقة مدراء الفرق الآخرين أنّنا ضمن لحظات صعبة وحاسمة" قال بينوتو.

وأضاف: "فيما يتعلّق بالجدول الزمني، فقد منحنا كاري وفيا الحرية لتحديد وتشكيل الروزنامة وفق حاجتهم ضمن هذه الظروف الصعبة. بمقدورنا كذلك خوض عُطل نهاية أسبوع من يومين، مع نقل التجارب الحرّة إلى صباح السبت، حتي يتسنّى لنا توفير الاحتياجات اللوجستية في حالة كانت الجوائز قريبة زمنيًا من بعضها البعض".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن الحجر الحالي الذي تشهده العديد من الدول يترك مجالًا لإمكانية التسابق في أغسطس/آب إذا سمحت الظروف بذلك".

وعند سؤاله عن إمكانية استمرار الموسم حتّى يناير/كانون الثاني مع بعض السباقات الإضافية، قال بينوتو: "تلك جميعها أماكن علينا كفريق ضمان أن تكون متاحة على النحو الأقصى".

وأكمل: "إذا ما سمحت لنا تلك الخطوة بضمان أن نحظى ببطولة أكثر اكتمالًا لموسم 2020، على ألّا ينطلق الموسم التالي حتّى مارس/أذار، فإن هنالك إمكانية كبيرة لذلك".

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هذا ويعمل ببينوتو من منزله منذ عودته من جائزة أستراليا الكبرى التي تمّ إلغاؤها، حيث قال بأنّه في تواصل يومي مع سائقَيه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير.

"بدأنا العمل الذكي عن بُعد مباشرة بعد أستراليا. والآن نحن في إغلاق من قِبَل فيا، والذي يواصل الفترة التي بدأت مبكرًا في حالتنا" قال بينوتو.

واختتم: "أتحدّث يوميًا تقريبًا مع سيباستيان وشارل، وكلاهما في منزله ويتدربان كالمعتاد. إنّهما بحالة جسدية جيّدة بلا شك".

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