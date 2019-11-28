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فرق الفورمولا واحد منزعجة من ضبابيّة خصائص إطارات 2020

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فرق الفورمولا واحد منزعجة من ضبابيّة خصائص إطارات 2020
28-11-2019

عبّرت فرق بطولة العالم للفورمولا واحد عن انزعاجها من تأخّر اتّخاذ القرار الأخير بشأن أيّ بنية إطارات سيتمّ استخدامها في الموسم المقبل بالنظر إلى تأثير ذلك على أعمال البحث والتطوير الانسيابيّ الخاصة بها.

تمّ اختبار إطارات بيريللي المزمعة لموسم 2020 من قبل جميع الفرق في التجارب الحرّة ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى، لكنّ ردود الفعل كانت سلبيّة لدرجة دفعت لخوض محادثات بشأن الإبقاء على إطارات 2019.

ووافقت "فيا" في النهاية على إقامة يومَي التجارب الأسبوع المقبل لاختبار إطارات 2020 وفق ما كان مخطّطًا له، وفي حال واصل السائقون التعبير عن عدم إعجابهم بالإطارات الجديدة فستقوم فرقهم بالتصويت على المنتج الجديد. وفي حال اختارت سبعة فرقٍ أو أكثر البقاء مع إطارات 2019 فإنّ البنية الجديدة سيتمّ التخلّي عنها.

وكان الموعد النهائيّ الرسمي لتحديد بنية الإطارات التي سيتمّ استخدامها في الموسم التالي ضمن القوانين التقنيّة لـ "فيا" قد انقضى في الأوّل من سبتمبر/أيلول الماضي.

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وتحظى بنية الإطارات بأهميّة كبيرة على صعيد تطوير السيارة كون كتف إطارات 2020 مختلف، ولذلك تأثيرٌ على طريقة تفاعل الإطار مع الأرضيّة.

وتعتقد فرق الوسط بأنّه من الصعب جدًا عليها التعامل مع التغييرات المتأخّرة بالمقارنة مع ما يُمكن لكبار اللاعبين فعله.

وقال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمّ اعتماد موعد سبتمبر لسبب واقعي. ذلك لكي نكون متأكّدين من بنية الإطارات التي لها تأثيرٌ كبير على كلّ عمليّات تطويرنا".

وأضاف: "لسوء الحظّ الفرق الصغرى مثلنا، فإنّك إن غيّرت الأمور في وقتٍ متأخّرٍ جدًا فلا يُمكننا الاستجابة بذات السرعة، وذلك يجعل الأمور أسوأ".

وأكمل: "بقيامهم بهكذا أشياء فهمّ يُباعدون الفرق عن بعضها على صعيد الأداء".

كما شاطره فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو الرأي قائلًا: "أنا خائفٌ بعض الشيء من حاجتنا للانتظار لتحديد خصائص السيارة من الناحية الانسيابيّة".

وأضاف: "ذلك لأنّ شكل الإطارات مختلف. ذلك ليس سهلًا علينا. يُمكنني فهم وضع بيريللي، قاموا بعملٍ جبّار، لكن عليهم أيضاً فهم حاجتنا للحصول على قرار. نعمل حاليًا بناءً على إطارات 2020".

من جانبه اعترف جايمس أليسون المدير التقنيّ لفريق مرسيدس أنّ هذه الضبابيّة مثّلت "مصدر إزعاج" حتّى بالنسبة للفرق الكبيرة.

وقال: "كانت هناك كلّ أنواع القرارات غير المعتادة التي اتُّخذت من أجل إيصالنا للموقع الذي نحن فيه اليوم. اختبرنا الإطارات عدّة مرّات، وأعتقد بأنّنا سنكون على ما يرام أيًا كانت الوجهة التي سنتّبعها".

وأكمل: "لكنّ ذلك مزعجٌ بعض الشيء، أعني الانتظار إلى تلك المرحلة من العام من أجل التأكّد من أيّ شكل انسيابيٍ للإطار سيكون مستخدمًا. لكنّ ذلك سينطبق على الجميع".

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