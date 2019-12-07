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فرق الفورمولا واحد محبطة من تأخّر القرار حيال إطارات 2020

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فرق الفورمولا واحد محبطة من تأخّر القرار حيال إطارات 2020
07-12-2019

عبرت فرق الفورمولا واحد عن إحباطها من التأخير في اتخاذ القرار النهائي حيال إطارات بيريللي 2020، نظراً لأن ذلك يؤثر على أبحاث التطوير التي تقوم بها استعداداً للموسم المقبل.

تمت تجربة إطارات بيريللي 2020 الجديدة من قبل جميع الفرق يوم الجمعة في أوستن، لكن الانطباعات كانت سلبية للغاية لدرجة اقتراح الإبقاء على إطارات 2019 الحالية.

نتيجة لذلك وافق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على تقريب تجارب ما بعد جائزة أبوظبي الكبرى، وفي حال بقيت الفرق على رأيها، فستمنح الفرق حقّ التصويت للإبقاء على الإطارات الحالية. إذ في حال صوّتت سبعٌ منها على ذلك، فسيتم إلغاء العمل على إطارات 2020.

وتأتي أهمية الإطارات في تطوير السيارة من تأثيرها على أرضية السيارة. حيث ترى فرق الوسط أنه من الصعب للغاية التأقلم في وقت متأخر مع التغييرات الجديدة، بالمقارنة مع فرق الصدارة.

حيث قال أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تمّ تحديد شهر سبتمبر/أيلول كموعد نهائي لسبب وجيه. نظراً للتأثير الكبير الذي تمتلكه الإطارات على عملية التطوير".

وأكمل: "للأسف بالنسبة للفرق الصغيرة مثلنا، في حال تمّ اعتماد التغييرات في وقت متأخر، فلا يمكننا التأقلم بالسرعة الكافية، وذلك ما يزيد من تعقيد الوضع".

وتابع: "من جهة، تود ’فيا’ ومالكو الأسهم التجارية سباقات حماسية، بينما يتخذون مثل هذه القرارات بالمقابل، والتي تعمل على توسيع الفوارق بين الفرق وليس تقليصها".

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من جهته، يتفق فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو على أن التأخير ليس بالأمر الإيجابي.

فقال: "أنا قلق بعض الشيء لأنه علينا الانتظار قبل الحصول على الصورة الكاملة للسيارة من الناحية الانسيابية. نظراً لأنّ شكل الإطارات سيكون مختلفاً. وليس ذلك أمراً سهلاً بالنسبة لنا".

وأكمل: "يمكنني تفهم وضع بيريللي، إنهم يقومون بعمل هائل، لكن عليهم تفهم وجهة نظرنا كذلك وحاجتنا لقرار حاسم. في الوقت الراهن، نحن نعمل على إطارات 2020".

أما جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس، فأكد أن غياب الوضوح حيال إطارات الموسم المقبل أمر مزعج بالتأكيد.

فقال: "أعتقد أنها عملية مثيرة للاهتمام. هناك جميع العوامل والقرارات غير الاعتيادية التي تؤثر على مسألة كهذه. لقد اختبرنا الإطارات (الجديدة) عدة مرات، وأعتقد أننا جاهزون لجميع الاحتمالات".

واختتم: "لكنه أمر مزعج بعض الشيء، الانتظار لفترة طويلة كي نتأكد تماماً من شكل الحزمة الانسيابية والإطارات. لكن هذا الأمر ينطبق على جميع الفرق الأخرى".

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