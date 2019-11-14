فرق الفورمولا واحد قد تصوّت على التخلي عن إطارات 2020

في حال صوتت سبعة من الفرق العشرة ضد الخصائص الجديدة فقد تضطرّ بيريللي للالتزام بمواصلة استخدام منتجات 2019 في الموسم المقبل.

وكانت جميع الفرق قد حصلت على مجموعتين من إطارات 2020 لاختبارها في التجارب الحرّة في أوستن. لكنّ أغلب السائقين عبّروا عن إحباطهم من افتقار الإطارات للتماسك لدرجة دفعت الفرق للتشكيك في سير بيريللي في الوجهة الصحيحة واقترحوا أنّه من الأفضل الالتزام ببنية إطارات 2019.

لكنّ بيريللي رأت في المقابل أنّ التجارب الماضية لا تعكس الحقيقة وذلك نتيجة الأجواء الباردة وحقيقة أنّ الفرق لم تُعدّل إعداداتها بما يتناسب مع الإطارات الجديدة. وأشار ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا واحد في الشركة الإيطاليّة إلى حقيقة أنّ إطارات 2020 كانت من المفترض أن توفّر تماسكًا أقلّ، لكن بمستوى ثابت أكثر.

وكانت الفرق قد وافقت في البداية على النظر أكثر في بيانات تجارب أوستن، لكنّ بعضها كان يضغط من أجل اعتماد قرار سريعٍ بالالتزام بإطارات 2019، حتّى قبل إجراء تجارب أبوظبي يومَي 3 و4 ديسمبر المقبل.

لكنّ نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة في "فيا" تواصل مع جميع الفرق الأسبوع الماضي وتمّ الاتّفاق على ضرورة خوض يومَي التجارب في أبوظبي لاختبار إطارات 2020.

وعلى إثر تحليل البيانات الذي يلي التجارب، من المفترض إجراء تصويت في الأسبوع التالي في حال كانت بعض الفرق لا تزال تعتريها بعض الشكوك حول إطارات 2020.

وتنطبق المادة 12.6.1 من اللوائح التقنيّة في هذه الحالة.

إذ تنصّ المادة: "تتحدّد خصائص الإطارات من قبل مزوّد الإطارات، بالاتّفاق مع فيا، في موعدٍ لا يتجاوز الأوّل من سبتمبر من الموسم الأسبق بالنسبة للبنية، والأوّل من ديسمبر بالنسبة لطيف التركيبات التي سيتمّ استخدامها في الموسم".

وتضيف: "حال تحديد الجانبَين بهذه الطريقة، فإنّ خصائص الإطارات لن تتغيّر من دون موافقة 70 بالمئة من الفرق على الأقلّ. بصرف النظر عمّا ذُكر، يُمكن لـ فيا أن تقرّر تغيير الخصائص خلال الموسم بناءً على أسباب تتعلّق بالسلامة ومن دون إشعارٍ مسبق أو تأخير".

وكانت فرق الوسط على وجه الخصوص منزعجة كون موعد الأوّل من سبتمبر/أيلول قد انقضى منذ وقتٍ طويل.

وكان ذلك الموعد قد اعتُمد تحديدًا بسبب البنية، ما يعني أنّ شكل الإطار سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على الجوانب الانسيابيّة للسيارة، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه الفرق لتلك المعلومات في أبكر وقتٍ ممكن. وفي هذه الحالة فإنّ إطارات 2020 ستتمتّع بكتف أعرض من الإطارات الحاليّة.

لهذا السبب اتّبعت الفرق برنامجَي إنسيابيّة لموسم 2020 بناءً على شكلين مختلفين للإطارات، الشكل الحالي والآخر الجديد، وهو ما يصعّب مهمّة الفرق الصغيرة ذات الموارد الأقلّ.

وكان سيباستيان فيتيل سائق فيراري واحدًا من قلّة من السائقين الذين اختبروا إطارات 2020 النهائيّة قبل تجارب أوستن، واعترف بأنّ هناك بعض المخاوف المتبقية.

وقال الألماني: "من الجيّد ربّما اختبارها مجدّدًا. لكن على الجانب الآخر فإنّ الأهداف التي وُضعت لم يتمّ بلوغها ربّما".

وأكمل: "خضت يوم تجارب في برشلونة، ومن ثمّ أجرينا تحقّقًا في أوستن. أعتقد بأنّ ردود الفعل لم تكن إيجابيّة، ونحن نحاول تحقيق خطوة إلى الأمام في نهاية المطاف. لذا سنرى ماذا سيحدث".