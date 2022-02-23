فرق الفورمولا واحد: فريق أندريتي المُخطّط له يجب أن يُقدّم قيمة مضافة إلى البطولة

أعلن ماريو أندريتي بطل العالم السابق مؤخّرًا على حسابه في تويتر أنّ ابنه بصدد الحديث إلى "فيا" حول الانضمام إلى الفورمولا واحد بفريقه الخاص بعد فشله في محاولته لشراء فريق ساوبر/ألفا روميو.

ويجب على أيّ فريقٍ جديد دفع رسوم انضمام بقيمة 200 مليون دولار وفق اتّفاقيّة الكونكورد الحاليّة، حيث تمّ وضع ذلك الشرط من أجل تعويض الفرق الحاليّة عن خسائر عائداتها التي ستنجرّ عن ذلك.

وفي حين أنّ وولف اعترف بالقيمة المحتملة لاسم أندريتي في الرياضة، إلّا أنّه شدّد على أنّ الفريق الجديد عليه الإيفاء بالشروط الضروريّة التي تفرضها "فيا" ولجنة الفورمولا واحد على الصعيد المالي والجوانب الأخرى.

وقال وولف: "أندريتي اسمٌ كبير بالتأكيد. والسوق الأمريكيّة مهمّة. لكنّ كلّ فريق ينضمّ يجب أن يجلب معه قيمة مضافة".

وأضاف: "ولا يقتصر الأمر على دفع رسوم الـ 200 مليون دولار، لكن يجب عليه إثبات ما يُمكنه تقديمه للفرق الأخرى، وللفورمولا واحد وفيا. هكذا فقط يُمكن للبطولة أن تنمو".

وأكمل: "نحن قمّة رياضة السيارات بالتأكيد، هذا دوري الأبطال، أو دوري كرة القدم الأمريكيّة، وإعادة توزيع الامتياز ليس الهدف، لا يجب فعل ذلك الآن، ليست تلك نيّة الفورمولا واحد أو فيا".

وأردف: "لكن إن كانت هناك علامة حقيقيّة قادمة بأشخاصٍ جيّدين وراءها، وتتمتّع بالتمويل اللازم، ليس فقط 200 مليون دولار لكن ربّما تحتاج لمليار دولار في حال أردت اللعب في هذا النادي منذ البداية. فحينها لم لا؟".

واتّفق معه كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل على حاجة أندريتي لإثبات إمكانيّاته من أجل الانضمام إلى الفورمولا واحد.

وأكمل: "أعتقد بأنّه من الرائع أن يكون هناك اهتمامٌ بدخول الفورمولا واحد. اسم أندريتي اسمٌ قويٌ في رياضة المحرّكات. وبالطبع ليسوا الوحيدين الذين يتحدثون عن ذلك".

مايكل أندريتي وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وقال البريطاني حيال ذلك: "هناك معيارٌ واضحٌ من خلال اتّفاقيّة الكونكورد يجب الإيفاء به والموافقة عليه".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّهم منخرطون في هذه العمليّة. وبالطبع فإنّ الاتّفاق يتمحور حول حماية الفرق العشرة. لذا من الواضح أنّه يجب النظر في ذلك بعناية".

من جانبه أشار أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين إلى أنّه بوجود مجالٍ لتوسيع البطولة لتشمل 12 فريقًا، فإنّه من الأفضل فعل ذلك في أقرب وقتٍ ممكن.

وقال في هذا الصدد: "نحن نرحّب بفريق أندريتي واسم أندريتي من جانبنا، فريقٌ أمريكي سيُساعد على نموّ الرياضة أكثر هناك".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك سيفتح المزيد من الإمكانيّات لجلب المزيد من السائقين اليافعين والفرق".

واختتم بالقول: "كلّما وصلنا إلى 12 فريقًا على سبيل المثال، وهو الحدّ الأقصى، كلّما ساعد ذلك على رفع قيمة الامتياز لنا نحن الفرق".