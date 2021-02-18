فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
259 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
275 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
296 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

المشاركات
التعليقات
فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

يرى جايمس كي المدير التقني لدى مكلارين أن فرق الفورمولا واحد ستكون قادرة على تعويض خسارة الارتكازية للسيارات نتيجة تطبيق قوانين الانسيابية الجديدة، وذلك خلال بدايات الموسم.

ضمن السعي لخفض سرعة السيارات هذا الموسم والمساعدة في خفض الأحمال على الإطارات، قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بتطبيق حزمة قوانين جديدة في الجانب الانسيابي.

ولعل أبرزها كان التغييرات التي طالت أرضية السيارة في المنطقة أمام الإطارات الخلفية.

وهدف هذه القوانين يتمحور حول خفض الارتكازية بنسبة 10 بالمئة، بينما كشفت مرسيدس أن هذه القوانين ستعود بالسيارات إلى مستويات أداء موسم 2019.

لكن وبعد مرور الفترة الشتوية، يرى كي أنّ قسماً من الارتكازية المفقودة ستنجح الفرق بتعويضه عبر التصاميم التي ما زالت تتماشى مع القوانين.

فقال: "ما زال هناك متسع كبير للتطوير في بقية أقسام السيارة التي لا تشملها تغييرات القوانين".

وأكمل: "لذا، أعتقد أننا ومع بدايات الموسم سنستعيد كل شيء. لكنني لست واثقاً تماماً من إمكانية استعادة كامل الارتكازية مع الدفعة الأولى من السيارات (الخصائص الأولى)".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار كي إلى أن مستويات ارتكازية سيارة مكلارين ستكون مختلفة عما كانت عليه الموسم الماضي، لكنه أكد مجدداً وجود متسع كافٍ من إمكانيات التطوير لاستعادة ذلك.

فقال: "لا يمكنني تقديم نسبة دقيقة حالياً فيما يتعلق بحالة السيارة للسباق الأول".

وأكمل: "بالرغم من أن التغييرات التي شملتها القوانين متعلقة بالقسم الخلفي للسيارة، لكن تأثيراتها تشمل كامل السيارة".

واختتم: "لقد شكل ذلك تحدياً حقيقياً. إذ يتطلب مقاربة جديدة في العمل نظراً لاختلافها عما عهدناه سابقاً".

يشار أنه وبالرغم من أن مستويات الارتكازية قد تعود إلى ما كانت عليه، إلا أن أزمنة اللفات قد تكون أبطأ مقارنة بالموسم السابق وذلك بسبب التغييرات التي أدخلتها بيريللي على الإطارات.

اقرأ أيضاً:

ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

المقال السابق

ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

المقال التالي

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

2
موتو جي بي

"الموتو جي بي" ستفرض إغلاقًا صارمًا على البادوك في قطر

3
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

56دقيقة
4
فورمولا 1

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

5
فورمولا 1

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

2دقيقة
أحدث الأخبار
نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"
فورمولا 1

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

56د
ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"
فورمولا 1

ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021
فورمولا 1

بدء أعمال البناء على حلبة جائزة موناكو الكبرى الأسبوع المُقبل لاستقبال أحداث 2021

أحدث ملفات الفيديو
ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021 21:13
فورمولا 1
17-02-2021

ما الذي تنتظره مكلارين من موسم 2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021 03:04
فورمولا 1
17-02-2021

أولى طلعات ريكاردو ونوريس على متن سيارة مكلارين 2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021 03:07
فورمولا 1
17-02-2021

أولى تجارب دانيال ريكاردو على متن سيارة مكلارين 2021

الطريق إلى 09:10
فورمولا 1
17-02-2021

الطريق إلى "دبليو12" مع جايمس: بناء سيارة فورمولا واحد جديدة

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021 01:11
فورمولا 1
17-02-2021

تشغيل محرك ألفا تاوري 2021

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

"الموتو جي بي" ستفرض إغلاقًا صارمًا على البادوك في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

"الموتو جي بي" ستفرض إغلاقًا صارمًا على البادوك في قطر

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تتوقّع من بيريز تكرار تشكيلة فيرشتابن/ريكاردو في مواجهة مرسيدس

أحدث الأخبار

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: خروج ألبون من ريد بُل يُظهر كيف يمكن أن تكون الفورمولا واحد "عالمًا قاسيًا"

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ارتباط هاس وويليامز بخطوة رعاية محتملة مع "بي دبليو تي"

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

خبايا مكلارين التي كشفها يوم التصوير الترويجي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.