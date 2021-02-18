فرق الفورمولا واحد ستستعيد خسارة الارتكازية في موسم 2021

ضمن السعي لخفض سرعة السيارات هذا الموسم والمساعدة في خفض الأحمال على الإطارات، قام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بتطبيق حزمة قوانين جديدة في الجانب الانسيابي.

ولعل أبرزها كان التغييرات التي طالت أرضية السيارة في المنطقة أمام الإطارات الخلفية.

وهدف هذه القوانين يتمحور حول خفض الارتكازية بنسبة 10 بالمئة، بينما كشفت مرسيدس أن هذه القوانين ستعود بالسيارات إلى مستويات أداء موسم 2019.

لكن وبعد مرور الفترة الشتوية، يرى كي أنّ قسماً من الارتكازية المفقودة ستنجح الفرق بتعويضه عبر التصاميم التي ما زالت تتماشى مع القوانين.

فقال: "ما زال هناك متسع كبير للتطوير في بقية أقسام السيارة التي لا تشملها تغييرات القوانين".

وأكمل: "لذا، أعتقد أننا ومع بدايات الموسم سنستعيد كل شيء. لكنني لست واثقاً تماماً من إمكانية استعادة كامل الارتكازية مع الدفعة الأولى من السيارات (الخصائص الأولى)".

بالمقابل، أشار كي إلى أن مستويات ارتكازية سيارة مكلارين ستكون مختلفة عما كانت عليه الموسم الماضي، لكنه أكد مجدداً وجود متسع كافٍ من إمكانيات التطوير لاستعادة ذلك.

فقال: "لا يمكنني تقديم نسبة دقيقة حالياً فيما يتعلق بحالة السيارة للسباق الأول".

وأكمل: "بالرغم من أن التغييرات التي شملتها القوانين متعلقة بالقسم الخلفي للسيارة، لكن تأثيراتها تشمل كامل السيارة".

واختتم: "لقد شكل ذلك تحدياً حقيقياً. إذ يتطلب مقاربة جديدة في العمل نظراً لاختلافها عما عهدناه سابقاً".

يشار أنه وبالرغم من أن مستويات الارتكازية قد تعود إلى ما كانت عليه، إلا أن أزمنة اللفات قد تكون أبطأ مقارنة بالموسم السابق وذلك بسبب التغييرات التي أدخلتها بيريللي على الإطارات.