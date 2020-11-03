فرق الفورمولا واحد ستختبر إطارات 2021 النهائيّة في حصص التجارب الحرّة الثانية

تأتي هذه الخطوة على إثر التجارب الناجحة لنموذج مختلفٍ ذو بنية جديدة في البرتغال.

وسمحت تلك الاختبارات لبيريللي بالإيفاء بموعد الأوّل من نوفمبر النهائيّ الذي يجب اختيار النسخة النهائيّة قبله.

وبالنظر إلى أنّ الفرق العشرة لم تختبر جميعها ذات النماذج في بورتيماو فقد قرّرت إضافتها إلى حصّة التجارب الحرّة الثانية من أجل السماح للجميع باختبارها وجمع المزيد من البيانات للموسم المقبل.

ومثلما كان عليه الحال في البرتغال، فإنّ القوانين ستسمح بتخصيص 30 دقيقة من التجارب الحرّة الثانية لاستخدام الإطارات الإضافيّة.

وتهدف البنية الجديدة لتوفير المزيد من الديمومة والقدرة على التحمّل على خلفيّة المشاكل التي شهدها سباق سيلفرستون في وقتٍ سابقٍ من هذا الموسم.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا واحد لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اختبرنا نماذج جديدة في بورتيماو".

وأضاف: "أجرينا تحليلًا لنتائج الاختبارات، وجمعنا ردود الفعل من قبل السائقين، وكذلك جميع بيانات نظام القياس. كان تدقيقًا جيّدًا، وفي ظروف صعبة. لكنّ النتائج كانت جيّدة".

وأردف: "حدّدنا النموذج، ونعتبر بأنّه يُوفّر تحسّنًا بالمقارنة مع الخصائص الحاليّة. جميع النماذج التي جلبناها في بورتيماو تملك صلابة أعلى. كنّا نفتقر لبعض القدرة على التحكّم والأداء على المسار".

وأكمل: "وفّرنا إطارات مختلفة وحدّدنا التشكيلة التي توفّر أكثر تحسّنٍ في الأمام والخلف، وأرسلناها إلى فيا من أجل المصادقة عليها".

وفي ما يتعلّق بخطط التجارب الحرّة الثانية، قال إيزولا: "كانت هذه المرّة الأولى التي وفّرنا فيها نماذج مختلفة لفرقٍ مختلفة، دائمًا ما كانت نماذج متماثلة في السابق. ذلك يعني أنّ كلّ فريق وسائق اختبر شيئًا مختلفًا".

وأكمل: "لذا نخوض محادثات مع فيا والفرق من أجل اختبار النموذج المُختار في أحد السباقات المقبلة".