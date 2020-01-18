فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021

انطلق برنامج اختبارات صانع الإطارات الإيطالي لموسم 2021 العام الماضي، إذ سيُكمل 25 يومًا من التجارب في 2020، بالإضافة إلى ثلاثة أيام اختبارات بعد الجولة الختامية في أبوظبي، والتي ستتركّز كذلك على التركيبة الجديدة.

ومن المقرر أن تكون السيارات المعدّلة قائمة على تصاميم 2020 - الأمر المسموح وفق قوانين الفورمولا واحد - ما لم يساعد أحد الفرق بيريللي قبل السباق الأوّل من الموسم المُقبل، إذ وفي هذه الحالة سيتعيّن عليها استخدام سيارة قائمة في تصميمها على مقاتلات 2018 أو 2019.

"نملك جدولًا مزدحمًا لهذا العام" قال إيزولا لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "من الإيجابي أنّ جميع الفرق العشرة قد أكّدت بناءها لسيارات معدّلة لتجارب هذا العام. من الإيجابي أيضاً أن لدينا ثلاثة أيام اختبارٍ في نهاية الموسم في أبوظبي وكلّ الفرق ستزوّد السيارة بإطارات بقياس 18 إنشًا. سيكون ذلك تقييمًا جيّدًا للمنتج الذي نخطط لتقديمه في 202. حيث أنّ جولة أبوظبي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأوّل".

وتابع: "لذا وإذا ما كانت هنالك أيّة تعديلات مطلوبة، سيكون أمامنا بعض الوقت. ليس الكثير في ظلّ انطلاق الموسم من أستراليا في منتصف شهر مارس/أذار والتجارب الشتوية في برشلونة في فبراير/شباط. لكن سيكون أمامنا بعض الوقت للتصرّف في حال كنّا بحاجة لبعض التعديلات الطفيفة. من الإيجابي للغاية اختبار جميع الفرق للإطارات الجديدة على سيارات معدّلة حتّى يكونوا جميعًا على ذات المستوى من دون تمتّع أحدهما بأفضليّة على الآخر في ذلك الجانب".

هذا ولن تكون هنالك تجارب خلال موسم 2020، ما يعني أنّ تجارب أبوظبي - الأطول بيوم من المعتاد لهذا الموسم - سيتمّ الاستعانة بها من أجل اختبار تأثير التركيبات للسباقات المبكّرة من موسم 2021.

وكان هنالك ضغط من أجل خوض سائقين متمرسين لهذه التجارب على الإطارات الجديدة، لذلك قللت "فيا" عدد الأيام الإلزامية التي يخوضها سائقون ناشئون، والمعرّفون بأولئك الذين لم يخوضوا أكثر من سباقين في عالم الجائزة الكبرى.

وتجب إقامة تجارب الناشئين في أبوظبي، على الرُغم من أنّ جميع الفرق ملزمة الآن بمنح حصّتين في التجارب الحرّة الأولى لسائقين ناشئين على مدار الموسم المُقبل.

وبوسع الفرق اختيار الاستعانة بأحد الناشئين على سيارة 2020 قياسية على الإطارات الحالية في أبوظبي، عوضًا عن سيارة معدلّة.