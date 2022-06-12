فرق الفورمولا واحد رفضت تعديل القوانين للتخلص من الارتدادات

مع تزاد الانزعاج من التأثير البدني ومخاطر اهتزاز السيارات بصورة عنيفة الأمر الذي بدا جلياً في جولة باكو، تم طرح المسألة خلال اجتماع السائقين.

ويبدو أن جورج راسل مدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" قد سأل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشكل مباشر عن الأمر، خاصة وأنه عبّر بشكل علنيّ عن مخاوف السلامة التي تراوده نظراً للاهتزاز العنيف على السرعات العالية.

فقال: "حسناً أعتقد بأنها مسألة وقت قبل أن نرى حادثة ضخمة. الكثير منا بالكاد يمتلك القدرة على إبقاء السيارة ضمن المقطع المستقيم مع كل هذه المطبات".

لكن وبينما يتشارك الكثير من السائقين مخاوف راسل، إلا أن الفرق لا تعتقد بضرورة إدخال تغييرات جذرية على المدى القصير، خاصة وأن المشكلة لا يعاني منها الجميع.

ويبدو أنه خلال العام الماضي تمت مناقشة المسألة وتم طرح مقترح بهدف الحدّ من الارتدادات.

لكن عُلم بأن المقترح كان يتضمن عدة تعديلات تقنية كانت لتؤثر على ارتفاع السيارات الأدنى المسموح، أي رفعها أكثر لخفض الارتدادات، وهذا ما لم يحظَ بالدعم الكافي من الفرق لتمرير القرار.

إلا أن تصاعد شكاوي السائقين حالياً يعني أن المشكلة ستصبح تحت الضوء مجدداً.

ويتفق أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن الارتدادات "القاسية جداً" تعني ضرورة مناقشة الأمر بين الفرق و"فيا".

لكنه شدد بالمقابل على أن أي فريق بوسعه التخلص منها مباشرة في حال رفع مستوى سيارته عن سطح المسار، بالرغم من أن هذا يعني خسارةً في الأداء.

من جهته، يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن المشكلة الحالية ليست واضحة تماماً، حيث يشعر بضرورة فهم سبب تأثر سيارات معينة أكثر من غيرها.

فقال: "بوسعي الكلام نيابة عن سائقَينا: إنهم يعانون من هذه المشكلة لمرحلةٍ باتت تؤثر عليهم بدنياً إن لم نقم بإصلاح الوضع. لذا، سنرى كيف ستسير الأمور ونفهم سبب معاناة بعض السيارات أكثر من غيرها".

أما ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري فلا يعتقد بأن السيارات الحالية صعبة القيادة لكنه أكد على ضرورة الحصول على المزيد من الوقت لفهم الوضع بشكل أفضل.

فقال: "لا أعتقد أن هذه السيارات هي الأصعب في القيادة، بين سيارات الفورمولا".

وأكمل: "أعتقد أن قيادتها تشكل تحدياً لا شك في ذلك. لكن، أعتقد أنها مريحة في القيادة بالرغم من ذلك".

واختتم: "بالنسبة لنا، حققنا بعض التقدم وأعتقد أننا قادرون على تحسين الوضع مستقبلاً، لكن ما زال من المبكر الحُكم على ذلك".