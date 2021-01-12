فرق الفورمولا واحد توافق على مواعيد مارس للتجارب الشتوية في البحرين

تفعيلًا لمبدأ تخفيض النفقات، تمّ تقليل عدد أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط لموسم 2021، ما يعني أنّ كلّ سائق سيكون لديه يوم ونصف من الاختبارات على سيارة هذا العام.

وكان من المتوقّع في البداية أن تُقام التجارب في برشلونة بين 2 و4 مارس/أذار. مع ذلك، وبمجرد أن بات واضحًا قبل بضعة أسابيع بأنّه سيتم تأجيل جولة أستراليا وستصبح البحرين الجولة الافتتاحية لموسم 2021، وافقت الفرق على أنه سيكون من المنطقي إقامة التجارب على حلبة الصخير عوضًا عن إسبانيا.

كما أن تغيير مكان التجارب سيضمن طقسًا جيّدًا في البحرين، إلى جانب تفادي أيّة قيود متعلقة بجائحة كورونا قد تكون قائمة في إسبانيا.

ومع تغيير موعد جائزة أستراليا الكبرى رسميًا الآن من 21 مارس/أذار إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، فإنّ الموسم سينطلق بجائزة البحرين الكبرى في 28 مارس/أذار.

هذا وستُقام التجارب الشتوية بين يومَي الجمعة والأحد، قبل نهايتَي أسبوعٍ من السباق الافتتاحي، مع وجود 11 يومًا خالية قبل أن تطأ السيارات أرض حلبة الصخير للتجارب الحرة الأولى.

وكان هنالك جدل حول إمكانية إقامة التجارب في نهاية الأسبوع التي تسبق السباق الافتتاحي، في نفس الموعد الذي كان من المقرر فيه إقامة جولة أستراليا.

لكن ذلك كان ليتطلب تغييرًا في القوانين التي تحدد بأنّه تجب إقامة التجارب الشتوية قبل 10 أيام على الأقل من الحدث الأول في الموسم.

وكانت معظم الفرق لتكون سعيدة بذلك، كونه سيمنحها أسبوعًا إضافيًا قبل نقل السيارات والمعدات، كما ستقلل من تكاليف الإقامة.

مع ذلك، كانت مكلارين - الفريق الوحيد الذي سيغير مزوّد محركاته خلال العطلة الشتوية - المعارض الوحيد لتلك الفكرة، حيث رغبت الحظيرة البريطانية بالحفاظ على الفترة الطبيعية بين التجارب والسباق الأوّل من أجل التقييم الكافي للحزمة الجديدة. حيث من المعلوم بأنّ الفورمولا واحد كانت حريصة كذلك على الحفاظ على فارق نهايتي الأسبوع.

في المقابل، سيكون لذلك التغيير تأثير على مواعيد بناء الفرق لسياراتها، حيث أنّ الموعد الأصلي للتجارب في برشلونة كان ليجعلها تنقل سياراتها الجديدة إلى إسبانيا في 31 يناير/كانون الثاني.

لكن سيتعيّن على السيارات الآن أن تكون جاهزة للسفر إلى البحرين مع بقية المعدات في 4 - 5 مارس/أذار.

مع ذلك، فإنّ كلتا السيارتين لكل فريق - والهياكل الإضافية - يجب أن تكونا جاهزتين في الموعد الآن، في حين سابقًا، كان يجب أن تكون السيارة الثانية جاهزة فقط للسفر إلى ملبورن بعد ذلك بأسبوع.

جديرٌ بالذكر أنّ تلك هي المرة الأولى في الحقبة الحديثة من التجارب المقيدة التي لا تشهد تجاربًا رسمية في أوروبا قبل السباق الأول، على الرُغم من أنّ الفرق ستكون قادرة على قطع 100 كلم على المسار خلال أيام التصوير الترويجية على حلبات من اختيارهم قبل تُنقل سياراتهم.

كما نُشير إلى أنّ البحرين قد سبق واستضافت تجارب شتوية كاملة في 2014، الموسم الأوّل من حقبة المحركات الهجينة الجديد. مع ذلك، فقد أتبع ذلك حصة تجارب مبدئية في خيريز.