فرق الفورمولا واحد توافق على قوانين راديكاليّة وتغيير الميزانيّة

على إثر أسابيع من المحادثات بين الفرق، و"فيا"، والفورمولا واحد حول تغييرات محتملة تهدف لخفض النفقات وتحسين العرض المقدّم على الحلبة، تمّ عرض مقترحات "الصفقة الجديدة" للتصويت الإلكترونيّ اليوم الجمعة.

أكّدت عدّة مصادر أنّ الفرق دعمت التغييرات، التي تضمّنت خفض سقف النفقات الجديد من 175 إلى 145 مليون دولار للعام المقبل إلى جانب قوانين أخرى من بينها نظام إعاقة للتطوير الانسيابيّ واستخدام مكوّنات مفتوحة المصدر.

ومثّلت مسألة مستوى سقف النفقات المعركة الأساسيّة في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت فيراري متردّدة على وجه الخصوص لخفض السقف كثيرًا بالرغم من ضغط الفرق الأخرى.

وفي حين أنّ فرقًا مستقلّة مثل مكلارين كانت داعمة لخفض السقف لمستوى حتّى 100 مليون دولار، فإنّ فيراري أصرّت على أنّها لن تكون سعيدةً بقبول أيّ مستوى أقلّ من 145.

ومع اقتراح ذلك الرقم للعام المقبل، قبل خفضه إلى 140 في 2022 و135 إثر ذلك، يُعتقد بأنّ الحظيرة الإيطاليّة كانت سعيدةً بهذا الحلّ الوسط وقدّمت دعمها للمقترح.

وإلى جانب سقف النفقات، فقد حصلت قوانين أخرى على الموافقة، من بينها فكرة نظام إعاقة التطوير الانسيابيّ، حيث يُسمح للفريق الأضعف أداء بالحصول على ساعات تطوير إضافيّة في نفق الهواء وأنظمة الموائع الحسابيّة "سي.اف.دي" بالمقارنة مع الفرق الأكثر نجاحًا، إلى جانب السماح باستخدام المكوّنات مفتوحة المصدر.

وبموافقة الفرق على التغييرات، فإنّ المسألة ستُنقل الآن إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات من أجل المصادقة النهائيّة عليها.

ويُعتقد بأنّ الهيئة الحاكمة ستلجأ إلى القيام بذلك عبر تصويت إلكتروني، على الأرجح في الأسبوع المقبل، عوضًا عن انتظار الاجتماع المقبل للمجلس المُجدول في منتصف يونيو.