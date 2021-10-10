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فرق الفورمولا واحد تُواجه معركة استراتيجيّة حامية في سباق تركيا

تُواجه فرق الفورمولا واحد معركة استراتيجيّة صعبة للنجاح في سباق جائزة تركيا الكبرى 2021 وفق ما قاله دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة في فريق ويليامز.

فرق الفورمولا واحد تُواجه معركة استراتيجيّة حامية في سباق تركيا

بالرغم من أنّ يوم الأحد في إسطنبول بدأ بغيوم وأجواء رطبة، فإنّ الأرصاد الجويّة تتوقّع أجواء جافة في السباق، وهو ما يزيد من المعضلة التي تُواجهها الفرق.

وسينطلق جميع العشرة الأوائل – ما عدا يوكي تسونودا – على إطارات "ميديوم"، بينما سيتفادى أغلب البقيّة على الأرجح الإطارات الألين كونها لم تتمتّع بعمر طويل في التجارب الحرّة.

لكنّ قصر المسافة في خطّ الحظائر في إسطنبول – والمقدّر بـ 20 ثانية في المجمل – سيزيد من إمكانيّة اختيار الفرق الإقدام على استراتيجيّة التوقّفين، على أن تُكمل الفترتان الأخيرتان على إطارات "هارد" لتفادي التحبّب.

وفي ذات الوقت قد يختار البعض الآخر الاقتصار على توقّفٍ وحيد في حال إدارتهم الإطارات بشكلٍ جيّد على الحلبة المتطلّبة والحفاظ على أفضليّة مركزهم على المسار أمام السائقين الآخرين على الإطارات الأجدد القادمين في المراحل الأخيرة.

وعندما سُئل عن توقّعات ويليامز لإدارة الإطارات وتآكلها وأهميّة ذلك على صعيد استراتيجيّة السباق، قال روبسون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ "السباق سيكون صعبًا حقًا".

وقال في هذا الصدد: "تبخّرت طبقة المطاط منذ يوم الجمعة، ويبدو أنّ هناك المزيد من الأمطار ليلة السبت، بالرغم من أنّ السباق من المنتظر أن يجري في أجواء جافة".

وأضاف: "لذا سيكون من الصعب فهم ما سيكون عليه أداء الإطارات بالضبط وكيفيّة مقاربة السائقين للمنعطف الثامن، ستكون كلّ تلك رحلة استكشافيّة".

وأردف: "أعتقد بأنّ لدينا فكرة حول سلوك الإطارات علا سيارتنا وسيارات الآخرين. سنُحاول تشكيل خطّة جارية بناءً على ذلك وسنقوم بمراجعتها بشكلٍ حيّ أثناء السباق، لكنّني أعتقد بأنّه بناءً على انطلاق الجميع في الأمام على ميديوم بخلاف تسونودا، فإنّ الجميع يُحبّذ تلك التركيبة".

وأكمل: "لذا لا أرى أيّ أحدٍ يستخدم إطارات سوفت، ما عدا ربّما في نهاية السباق في حال حاول أحدهم تسجيل أسرع لفّة. ومن ثمّ لدينا الاختيار بين ميديوم وهارد. سنرى. أعتقد بأنّ الأمر سيعتمد على قدر الوقت الذي تتحضّر للتضحية به في بعض المنعطفات للإبقاء على الإطارات حيّة وعدم اهترائها بالكامل".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّه سيكون سباقًا قاسيًاز سنرى الظروف ونبني خطّتنا، لكن أعتقد بأنه سيكون أحد تلك السباقات التي تتّخذ فيها القرارات بشكلٍ حي والاستجابة ما يحدث على سيارتك وما يفعله الآخرون في ذات الوقت".

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