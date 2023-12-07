فرق الفورمولا واحد تنفي تقديم اعتراضات إلى "فيا" وسط دراما الادعاءات ضد الزوجين وولف

أعلنت "فيا" أنها تنظر في ادعاءات حيال إمكانية وجود تضارب في المصالح ما بين توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد وما بين زوجته سوزي مديرة أكاديمية الفورمولا واحد، عبر احتمال تسريب معلومات سرية بينهما.

وجاء في بيان صدر من قبل "فيا"، لم يتم فيه ذكر أية أسماء: "’فيا’ على دراية بالتكهنات الإعلامية حول إمكانية وجود معلومات سرية تم تمريرها إلى أحد مدراء فرق الفورمولا واحد من قبل شخص في مؤسسة الفورمولا واحد. قسم الامتثال للقوانين ينظر في هذه المسألة".

وأشار تقرير صدر مؤخراً عن مجلة "بزنس إف1" إلى تعليق من قبل وولف خلال أحدث اجتماع لمدراء الفرق، جاء بناء على معلومة ليست قادمة إلا من مؤسسة الفورمولا واحد نفسها، ما كان الدافع الأساسي وراء شكوى مدراء الفرق الآخرين.

لكن يبدو أن مسألة اعتراض الفرق ليست صحيحة، حيث أصدرت جميعها بياناً موحداً نفت فيه ذلك.

وضمن خطوة موحدة لدعم سوزي وولف بشكل خاص، أصدرت جميع الفرق بياناً موحداً مساء يوم الأربعاء أكدت فيه أنها ليست السبب وراء تحقيق "فيا".

حيث جاء في البيانات المتماثلة: "بوسعنا التأكيد على أننا لم نقدم أية شكاوى إلى ’فيا’ فيما يتعلق بادعاءات تسرب معلومات سرية ما بين أحد مدراء الفرق وأحد أعضاء مؤسسة الفورمولا واحد".

"نحن مسرورون وفخورون بدعم مديرة أكاديمية الفورمولا واحد عبر التزامنا بدعم مشاركة من فرقنا للموسم المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل والمعروف بعلاقته المتوترة مع توتو وولف في الماضي، أن فريقه لم يقدم أية شكوى رسمية إلى "فيا".

وضمن كلامه مع قناة "سكاي سبورتس" قال: "تجمعنا منافسة كبيرة على الحلبات، لكننا لم نقدم أية شكوى رسمية، سواء حول سوزي أو توتو أو مرسيدس إلى ’فيا’".

وأكمل: "في الحقيقة، فإن ريد بُل هي أكثر الفرق مشاركة في أكاديمية الفورمولا واحد منذ نشأتها حتى أننا بكلا فريقَينا نشارك بثلاث سيارات. نحن نعمل بشكل وثيق مع سوزي التي تقوم بعمل رائع في أكاديمية الفورمولا واحد".

وأردف: "لذا أعتقد أننا - ومثل غيرنا - قد تفاجأنا من التصريح الذي خرج مؤخراً. لكنه وبالتأكيد ليس بسبب أي تصرف من قبل ريد بُل".

وهذه الخطوة الموحدة غير مسبوقة من قبل فرق الفورمولا واحد، والتي ستسلط ضغطاً هائلاً على "فيا" لتقديم تفسير حيال سبب فتح التحقيق.

ويبدو أن مرسيدس لم تتلقَ أي تواصل أو نشرة مسبقة حيال التحقيق قبل الإعلان عنه علناً.

وكانت السهام الفضية قد شجبت في بيان شديد اللهجة تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها "لا أساس لها".

يشار إلى أن موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد تواصل مع "فيا" بهدف الحصول على بيان أو ردٍ على خطوة الفرق.