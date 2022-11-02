فرق الفورمولا واحد تناقش فكرة الإغلاق الشتوي لضمان صحة العاملين

تضم القوانين الحالية إغلاقاً لأسبوعين خلال الصيف، وذلك لضمان أخذ العاملين استراحة كافية من العمل خلال الموسم.

وبالرغم من أن جميع الفرق تمنح العاملين عطلة كذلك خلال فترة الأعياد آخر العام وخلال الشتاء كذلك، لكنها ليست مُضمنة ضمن القوانين الرياضية.

لكن وضمن إطار عمل اللجنة الاستشارية الرياضية للفورمولا واحد، والتي يتمثل كل فريق فيها بالمدير الرياضي، تم اقتراح فكرة اعتماد إغلاق شتوي ضمن القوانين.

وسيكون ذلك بشكل مماثل للعطلة الصيفية (الإغلاق الصيفي)، حيث يتم وضع فترة زمنية يُمنع فيها على الفرق العمل، ويحصل العاملون على وقت للراحة والعطلة.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن النقاشات لم تصل بعد إلى مراحل متقدمة، ولم يحصل إجماع كامل عليها بعد.

لكن المؤشرات إيجابية في هذا الصدد، وفقاً لـ توتو وولف مدير فريق مرسيدس، الذي يشعر أنها خطوة مهمة من أجل سلامة العاملين.

فقال: "هناك الكثير من مدراء الفرق يرغبون بتكرار فكرة العطلة الصيفية، وذلك ضمن الشتاء، لأسبوعين من فترة أعياد آخر العام حتى السنة الجديدة".

وأكمل: "من الواضح أن المسألة قيد النقاش. لكن المؤشرات إيجابية، وذلك من أجل سلامة العاملين".

سيقام السباق الختامي للموسم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني في أبوظبي، حيث سينتهي الموسم هذا العام أبكر من العام الماضي، والسبب يعود إلى مجريات كأس العالم في قطر التي ستنطلق في نفس يوم سباق أبوظبي وتستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

بينما أقيم السباق الختامي للموسم في ديسمبر، خلال المواسم الثلاثة السابقة.

لكن هذه المرة، ستكون العطلة الشتوية هي الأطول منذ عدة سنوات، حيث قال وولف: "من الرائع أن ينتهي الموسم قبل عدة أسابيع مقارنة بالماضي، لأن الجميع قد وصل إلى حدود التحمل القصوى بالفعل".

وأكمل: "الحصول على أسبوع أو أسبوعين إضافيين لهو أمر مرحّب به بالتأكيد، لكن وبالمقابل، هناك الكثير من الأشخاص سيعملون دون توقف في المصنع وطوال الوقت".