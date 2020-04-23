فرق الفورمولا واحد تلقت دفعات مالية مُسبقة من أجل حماية "بيئة الرياضة" من أزمة كورونا

تحصل الفرق على نسبة من المداخيل الإجمالية للفورمولا واحد، والتي تلقّت ضربة قوية مع خسارة المزيد والمزيد من السباقات على روزنامة موسم 2020 بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

وتضمن الفرق الكبيرة بعض المدفوعات ضمن صفقاتها التي أبرمتها في حقبة بيرني إكليستون، لكنّ الفرق الأصغر تعتمد بشكل حصري على نسبة من أرباح البطولة.

وقال مافي أنّه ومن أجل مساعدة هذه الفرق على تخطّي الأزمة الحالية، فقد تلقّى بعضها دفعات مالية مبكرة.

وتحاول الفورمولا واحد الشروع في خطة لبدء الموسم، حتّى إذا كان ذلك يعني إقامة سباقات من دون جمهور، وذلك من أجل ضمان تحقيق دخل للبطولة من شركات البث التلفزيوني ورعاتها.

"لدينا سيناريوهات من تلك التي تشهد إلغاء الموسم بالكامل، وإلى إقامة من 15 إلى 18 سباقًا، من السباقات التي تبدأ من دون جمهور وبحضور الفرق فقط" قال مافي ضمن مداخلة هاتفية مع محللي وول ستريت.

وأضاف: "لدينا مجموعة من الفرص أو التحديات في كافة الجوانب. تشايس (كاري) وفريقه أمامهم العديد من الخيارات، بما فيها أنّه وحتّى تعرف الموعد المحدد كيف تطلب من شخص ما أن ينقل سباقًا مكان سباق آخر وأنت لا تعرف متى ستعود السباقات؟".

وتابع: "لذلك فإنّنا نتابع كيف سيتم فتح بعض الأحداث الرياضية في غرب أوروبا، وفي دول محددة، وننظر كذلك في الخيارات المحيطة بذلك والتي ربما تمكننا من إطلاق الموسم. لا ضمانة لأي شيء بعد، لكن ذلك أمر ستتم تجربته".

وقد شدد مافي على أنّ إقامة السباقات من دون جمهور ستؤثر حتمًا بشكل سلبي على مداخيل البطولة، وبالتالي على الفرق، حيث أنّ تلك الأحداث لن تدفع مصاريف الاستضافة الاعتيادية من خلال المروّجين.

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"كما قلت، فإنّ تشايس وفريقه قد فكّروا في العديد من السيناريوهات، وقد تتساءلون متى سينطلق الموسم، حيث أنّ الأمر لا يعتمد فقط على توقيت سماح السلطات بذلك، أو الصيغة سواء كان سباقًا بجمهور أو من دون جمهور، ولكن كذلك على كيف سيؤثر ذلك على الفرق" قال مافي.

وأردف: "لا نشجّع على استخدام مواردنا المالية بطريقة غير حكيمة، لكنّنا نحاول موازنة المشروع ونتائجة الحالية في مقابل النتائج التي يحققها شركاؤنا المتمثلون في الفرق، والذي ينفقون موارد مالية كبيرة. حيث قدمنا لبعضهم أمولًا مدفوعة مقدمًا، كما أنّ هنالك حالات قد نفعل فيها أكثر من ذلك. هنالك أمور أخرى قد نفعلها من أجل إنقاذ الفرق التي تحتاج لمساعدة من أجل حماية بيئة الرياضة".