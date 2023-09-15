فرق الفورمولا واحد تفشل في الإجماع على اعتماد منطقة "دي آر أس" رابعة في سنغافورة

عبّر السائقون عن تفاجئهم من عدم إضافة منطقة "دي آر أس" رابعة للمسار المعدّل، وسط المخاوف من غياب التجاوزات على حلبة مارينا باي.

وتم تغيير المسار لنسخة هذا الموسم بسبب أعمال البناء قرب المقطع الأخير، الأمر الذي أدى لإلغاء 4 منعطفات قائمة الزاوية: 16 - 19، واستبدالها بمقطع مستقيم طويل عالي السرعة.

وأراد السائقون خلال اجتماع يوم الجمعة مطالبة "فيا" بإضافة منطقة رابعة من "دي آر أس".

وصرّحت "فيا" بالفعل أنها كانت تخطط لتبني هذه الفكرة، لكن عدم وجود "إجماع واضح" من الفرق، منع تحقيق ذلك.

نظرة على الحلبة تصوير: صور موتورسبورت

حيث جاء في بيان حصل عليه موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن نعمل على تقييم فكرة إضافة منطقة ’دي آر أس’ رابعة على حلبة سنغافورة".

وأكمل البيان: "تلك فكرة تمّت دراستها بعد تغيير شكل المسار لنسخة هذا العام، لكن ’فيا’ تواصلت مع جميع الفرق منذ عدة أسابيع لطلب آرائهم ومقترحاتهم".

وأردف البيان: "لكن، مع عدم وجود إجماع واضح من قبل الفرق وبعد محاكاة أنظمة السلامة، تم اتخاذ القرار بعدم المضيّ في تلك الفكرة".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه لم تقم جميع الفرق بالردّ على "فيا" إزاء هذه المسألة، رغم محاولة "فيا" الحصول على استشارة قبل عدة أشهر.