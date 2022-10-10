فرق الفورمولا واحد تعترف بعدم الانتباه "لثغرة" النقاط بعد فوضى سباق اليابان

انتهى سباق اليابان بطريقة فوضوية بعض الشيء حيث لم يكن من المعلوم إن حسم ماكس فيرستابن اللقب أم لا، نظراً لأن السباق شهد رفع العلم الأحمر ثم تم استئنافه وانتهى لكن من دون إكمال المسافة كاملة.

وكان بعض الفرق يتوقعون أن التغييرات التي حصلت على نظام النقاط للسباقات التي يتم فيها رفع العلم الأحمر وتقصيرها، تعني أنه لن يتم منح نقاط كاملة لأن السباق لم يستمر لكامل عدد اللفات المقرر.

وحينها لن يتم تتويج فيرستابن باللقب، لكن ما حصل أنه تم منح كامل النقاط وحسم الهولندي اللقب بالفعل.

وقبلت الفرق التفسير الذي قدمه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بناءً على الطريقة التي كُتبت بها القوانين، بالرغم من أن النية المقصودة وراء تعديلها من الأساس، مختلفة عن ذلك التفسير.

حيث صرّح آلان بيرمان المدير الرياضي لدى ألبين والذي عمل مع فرق أخرى ومع "فيا" من أجل صياغة الشكل النهائي لقوانين 2022، أن الهدف من تعديل قوانين النقاط كان يتمحور حول ضمان عدم منح كامل النقاط في حال لم يتم إكمال إلا عدد قليل من اللفات.

حيث أجاب حين سُئِل إن كان قد تفاجأ بمنح كامل النقاط في اليابان: "نعم، لأنني شاركتُ مع الآخرين في كتابة تلك القوانين، وكنا نعلم القصد من ورائها. لكن الطريقة التي تم تطبيقها بها، واضحة تماماً بناء على الطريقة التي كُتبت بها".

وأوضح بيرمان أن الهدف من تعديلات نظام النقاط بعد سباق سبا العام الماضي كان من أجل ضمان منح عدد نقاطٍ متناسب مع المسافة المقطوعة من السباق.

فقال: "أعتقد أن القانون قد طُبق بصيغته الحرفية. لذا ربما علينا تعديله مجدداً".

وأكمل: "ما قاموا به كان الأمر الصحيح تطبيقاً للقوانين المكتوبة، لكنني لست واثقاً من أن ذلك كان المقصد من تلك التعديلات".

سباق اليابان تصوير: صور موتورسبورت

أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، فأوضح أن الفرق تتحمل المسؤولية لعدم الانتباه للتفاصيل الدقيقة للكلمات.

فقال: "أشعر أنني مسؤول عما جرى، لأننا نقوم بمراجعة كل تلك القوانين في كل فترة شتوية وكل فريق لديه الفرصة للكلام عن أي تفصيل يراه مناسباً".

وأكمل: "لم أدخل في التفاصيل حيال احتمالية وجود ثغرات. لكن يبدو أننا لم ننتبه لهذه الفكرة".

واختتم: "جميعنا مسؤولون عن أية تفسيرات أو تفاصيل".