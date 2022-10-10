فرق الفورمولا واحد تعترف بعدم الانتباه "لثغرة" النقاط بعد فوضى سباق اليابان
اعترفت فرق الفورمولا واحد بأنها لم تنتبه إلى "الثغرة" في طريقة توزيع النقاط للسباقات التي يتم تقصيرها لأسباب قاهرة، لكنها ترى أن ذلك سيتغير العام المقبل.
انتهى سباق اليابان بطريقة فوضوية بعض الشيء حيث لم يكن من المعلوم إن حسم ماكس فيرستابن اللقب أم لا، نظراً لأن السباق شهد رفع العلم الأحمر ثم تم استئنافه وانتهى لكن من دون إكمال المسافة كاملة.
وكان بعض الفرق يتوقعون أن التغييرات التي حصلت على نظام النقاط للسباقات التي يتم فيها رفع العلم الأحمر وتقصيرها، تعني أنه لن يتم منح نقاط كاملة لأن السباق لم يستمر لكامل عدد اللفات المقرر.
وحينها لن يتم تتويج فيرستابن باللقب، لكن ما حصل أنه تم منح كامل النقاط وحسم الهولندي اللقب بالفعل.
وقبلت الفرق التفسير الذي قدمه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بناءً على الطريقة التي كُتبت بها القوانين، بالرغم من أن النية المقصودة وراء تعديلها من الأساس، مختلفة عن ذلك التفسير.
حيث صرّح آلان بيرمان المدير الرياضي لدى ألبين والذي عمل مع فرق أخرى ومع "فيا" من أجل صياغة الشكل النهائي لقوانين 2022، أن الهدف من تعديل قوانين النقاط كان يتمحور حول ضمان عدم منح كامل النقاط في حال لم يتم إكمال إلا عدد قليل من اللفات.
حيث أجاب حين سُئِل إن كان قد تفاجأ بمنح كامل النقاط في اليابان: "نعم، لأنني شاركتُ مع الآخرين في كتابة تلك القوانين، وكنا نعلم القصد من ورائها. لكن الطريقة التي تم تطبيقها بها، واضحة تماماً بناء على الطريقة التي كُتبت بها".
وأوضح بيرمان أن الهدف من تعديلات نظام النقاط بعد سباق سبا العام الماضي كان من أجل ضمان منح عدد نقاطٍ متناسب مع المسافة المقطوعة من السباق.
فقال: "أعتقد أن القانون قد طُبق بصيغته الحرفية. لذا ربما علينا تعديله مجدداً".
وأكمل: "ما قاموا به كان الأمر الصحيح تطبيقاً للقوانين المكتوبة، لكنني لست واثقاً من أن ذلك كان المقصد من تلك التعديلات".
سباق اليابان
تصوير: صور موتورسبورت
أما أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين، فأوضح أن الفرق تتحمل المسؤولية لعدم الانتباه للتفاصيل الدقيقة للكلمات.
فقال: "أشعر أنني مسؤول عما جرى، لأننا نقوم بمراجعة كل تلك القوانين في كل فترة شتوية وكل فريق لديه الفرصة للكلام عن أي تفصيل يراه مناسباً".
وأكمل: "لم أدخل في التفاصيل حيال احتمالية وجود ثغرات. لكن يبدو أننا لم ننتبه لهذه الفكرة".
واختتم: "جميعنا مسؤولون عن أية تفسيرات أو تفاصيل".
فيرشتابن: اللقب الثاني "أجمل بكثير من الأوّل"
"فيا" تؤكد أن ريد بُل وأستون مارتن تجاوزتا قانون سقف النفقات لموسم 2021
أحدث الأخبار
تحليل السباق: الجدل الذي لم يكن يجب أن يطغى على سحر فيرشتابن في سوزوكا
قدّمت جائزة اليابان الكبرى مزيجًا من كلّ شيء، للأسباب المناسبة والأخرى الخاطئة بدءًا بجدل تواجد الرافعة على المسار وصولًا إلى الحيرة بشأن النقاط والعقوبة، عبرت الفورمولا واحد بفترة ما بعد ظهرٍ صعبة على حلبة سوزوكا الممطرة، لكنّ أيًا من ذلك يُقلّل من أداء ماكس فيرشتابن المثير ليضمن لقب 2022 المستحق.
ريد بُل تعبّر عن "تفاجئها وخيبة أملها" حيال خرق سقف النفقات
عبّرت ريد بُل عن "تفاجئها وخيبة أملها" حيال إعلان "فيا" أنّها خرقت سقف نفقات موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
"فيا" تؤكد أن ريد بُل وأستون مارتن تجاوزتا قانون سقف النفقات لموسم 2021
أكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن كلاً من ريد بُل وأستون مارتن قد خرقتا سقف النفقات لموسم 2021 في الفورمولا واحد، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الكشوف المالية اليوم الاثنين.
فرق الفورمولا واحد تعترف بعدم الانتباه "لثغرة" النقاط بعد فوضى سباق اليابان
اعترفت فرق الفورمولا واحد بأنها لم تنتبه إلى "الثغرة" في طريقة توزيع النقاط للسباقات التي يتم تقصيرها لأسباب قاهرة، لكنها ترى أن ذلك سيتغير العام المقبل.