فرق الفورمولا واحد تصارع مخاوف أضرار الحفف الجانبية في جائزة قطر الكبرى

كان نيكيتا مازيبين أكثر السائقين تضرّرًا، حيث تعيّن عليه التغيّب عن المشاركة في التجارب الحرة الثانية من أجل تغيير هيكل سيارته. فيما واجهت فرق أخرى مشاكل مع الأرضيات وأجزاء من ألياف الكاربون.

وقد تم تركيب الحفف الجانبية بمواصفات "فيا" على المسار كجزء من برنامج تحديثه لاستضافة جائزة قطر الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

هذا وأصرّ غونتر شتاينر مدير فريق هاس على أنّ مازيبين لم يخرج بشكل كبير عن حدود المسار، والتي تمثّل نقطة حديث كبيرة نهاية هذا الأسبوع.

فقال: "سأقول أنه وإذا كان الأمر يتعلق بالأرضية فقط، فلا مشكلة في ذلك. لكنه الهيكل بأكمله، وهنا تكمن المشكلة. يُمكن تبديل الأرضية ويمكنك الخروج إلى الحلبة من جديد. لكنه (مازيبين) تعرض لضرر على الهكيل، وذلك مؤسف، إذ يتطلب يومًا كاملًا من أجل تغييره، إذ أنك تغيّر السيارة بأكملها في الأساس".

وأضاف: "لقد صعد فقط على الحفف الجانبية، لم يكن خارج المسار أو أي شيء، كان ضمن القوانين. كما قال بأنه شعر بما حدث في ظهره. تحدثنا مع مايكل (ماسي) وقال بأنها حفف جانبية قياسية خاصة بفيا".

وقد أوصل شتاينر رسالة إلى سائقيه قال فيها ببساطة: "ألّا يصعدوا على الحفف الجانبية في المرة المقبلة. أعتقد بأن جميع السائقين باتوا حريصين الآن".

من جهته يعتقد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن الطبيعة عالية السرعة لضربات الحفف الجانبية ساهمت في تفاقم الضرر.

حيث قال: "الحفف الجانبية قاسية للغاية هنا. أعتقد بأننا رأينا ذلك على عدد من السيارات في البادوك اليوم، وكذلك على سيارتينا، لذلك علينا الحذر لبقية نهاية الأسبوع. تلك حلبة سريعة، وعندما ترتطم بالحفف الجانبية، فإن ذلك يكون عنيفًا".

أستون مارتن كان فريقًا آخر عانى من أضرار على سيارتيه من الحفف الجانبية يوم أمس الجمعة كذلك.

حيث علّق أوتمار زافناور مدير الفريق على هذا قائلًا: "السائقان والمهندسون معجبون بالحلبة. فيما عدا بعض الحفف الجانبية العدائية التي تعرض السيارات لأضرار عند الارتطام بها على سرعات عالية. إذ علينا أن نكون حريصين كي ندير قطع الغيار لدينا بشكل صحيح".