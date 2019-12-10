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فرق الفورمولا واحد ترفض بالإجماع استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2020

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فرق الفورمولا واحد ترفض بالإجماع استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2020
10-12-2019

ستواصل فرق الفورمولا واحد استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2019، خلال موسم 2020 المقبل، وذلك بعد أن صوتت بالإجماع على رفض اعتماد إطارات بيريللي بخصائص 2020.

ظهرت إطارات بيريللي بمواصفات 2020 الجديدة - التي تمّ تصميمها لخفض نسب التآكل وتوسيع نافذة العمل المثالية - للمرة الأولى في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، لكنها واجهت انتقادات لاذعة من قبل السائقين بعد تجربتها.

وكنتيجة لذلك، ظهرت فكرة الإبقاء على إطارات بيريللي بمواصفات 2019 الحالية، للموسم المقبل، وبينما أبدت بيريللي انفتاحها على الفكرة، لكنا كانت تأمل تغيير وجهات النظر السلبية عقب تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي التي استمرت يومين.

إلا أنّ رومان غروجان سائق هاس ومدير جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه"، كشف بعد التجارب تلك أن الانطباع السلبي ما زال كما هو، ليؤكد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الآن أن الفرق أجمعت على قرار مواصلة استعمال إطارات بيريللي بمواصفات 2019، في موسم 2020 المقبل.

حيث صدر بيان عن "فيا"، جاء فيه: "تود ’فيا’ شكر كل من بيريللي وفرق البطولة على العمل والتعاون لتحسين الإطارات لموسم 2020 وما بعده".

واختتم البيان: "على أية حال، كان ذلك درساً قيّماً لأية تطويرات مستقبلية على الإطارات".

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