فرق الفورمولا واحد تدعو "لإعادة صياغة" صفقات مشاركة التقنيات في البطولة

بعد البداية القوية والمثيرة للإعجاب التي استهل بها فريق هاس موسم 2022، شكّك بعض منافسيه فيما إذا استفاد أكثر من اللازم من ارتباطاته القوية مع فيراري العائدة بقوة هذا العام.

وقد عمد الفريق الأمريكي بانفتاح لشراء أكبر عدد ممكن من الأجزاء من فيراري في الماضي، بينما شكّل هذا العام روابط شراكة أقرب من أي وقت مضى مع الصانع الإيطالي عبر إنشاء مقر له في مارانيللو وضمّ عدد من الموظفين السابقين لدى القلعة الحمراء.

ودفع ذلك إلى مخاوف من أن هاس قد تحقق مكاسب من تلك المعرفة المشتركة، الأمر الذي لن تحصل عليه الفرق التي تعمل بعزلة تامة.

مع ذلك، فإن "فيا" تشعر برضى كامل حيال شراكة هاس/فيراري وأنها شرعية تمامًا، بيد أن ذلك لم يوقف بعض الدعوات المطالبة بتقييد القوانين أكثر في ذلك الجانب.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس في هذا الصّدد: "أعتقد بأن تلك القوانين بحاجة لإعادة صياغة، حيث نرغب بتفادي تلك النقاشات وذلك الجدل الدائر على مدار الأيام والأسابيع الماضية. من حق الجميع أن يقدموا أداءً جيّدًا، وينبغي عليهم كذلك الحصول على الثناء عندما يقوموا بعمل جيد".

وأضاف: "لكن بعض خطوات التنقّل بين الوظائف والكيانات في ذات الرياضة هو ما يخلق الجدل غير الضروري. بالنسبة لنا، لدينا أستون مارتن في نفق الهواء، وتلقينا هجومًا كبيرًا إثر ذلك، لكننا تعاملنا معه بأقصى درجات الحرص والاجتهاد".

وتابع: "لكن بالمضي قُدمًا، وإذا ما سنحتاج للتضحية بقدراتنا في جانب المداخيل، فعلينا فعل ذلك، حيث أنه لا يجب على أي من الفرق أن تتعاون بالشكل الذي نراه اليوم، مع بعض الفرق".

من جهته، يرى أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أن على الفورمولا واحد التعامل بحزم مع تلك المسألة، وأن توقف أي شكل من التعاون بين الفرق.

فقال: "من الواضح بالنسبة لنا أن الفورمولا واحد يجب أن تكون بطولة من 10 أو 11 أو 12 مصنعًا، ما يعني أنه لا ينبغي أن يكون هنالك تناقل للمعرفة المتعلقة بجوهر الأداء. أقصى ما يمكن السماح به هو مشاركة وحدات الطاقة ومكونات علبة التروس. لا يجب أن تكون هنالك مشاركة لأيّة بنية تحتية أو شيء من هذا القبيل".

وأكمل: "بمجرد أن تسمح بذلك، ويكون هنالك نقل للملكية الفكرية في جانب السيارة، فسيكون من الصعب مراقبة وتنظيم ذلك. وإذا ما كان هنالك أمر من المستحيل مراقبته وتنظيمه، فينبغي حظره".

من جانبه، لم يُعر غونتر شتاينر مدير فريق هاس اهتمامًا كبيرًا لما تراه الفرق المنافسة، حيث أوضح بأن ما يهم في نهاية المطاف هو أن "فيا" راضية عن علاقة فريقه بفيراري.

وعند سؤاله عن تعليقات سيدل بشأن شراكات الفرق فيما بينها وأنه يجب تقييدها بالمحرك وعلبة التروس فقط، قال شتاينر: "حسنًا، أندرياس لا يدير فيا لحسن الحظ. لذلك بوسعه قول ما يشاء، لكن هنالك قوانين قائمة، والتي تحدّد ما يمكن القيام به".