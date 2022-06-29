فرق الفورمولا واحد تحصل على مجالٍ إضافي لمعالجة مشاكل موثوقيّة المحرّكات

تمّت المصادقة على عدد من التعديلات في القوانين الرياضيّة والتقنيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد على هامش اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات في باريس.

وعلى إثر سلسلة مشاكل الموثوقيّة التي واجهتها الفرق هذا العام، تمّ الاتّفاق على تعديل القوانين المتعلّقة بحدود وحدات الطاقة الحاليّة.

وسيُسمح أوّلًا للفرق بتغيير وحدات الطاقة في ظروف خطّ الحظائر المغلق بنسخٍ أجدد تكون متاحة في مجموعاتها.

وكان تغيير أيّة مكوّنات سيارة بخصائص مختلفة في ظروف خطّ الحظائر المغلق يعني مباشرة الانطلاق من خطّ الحظائر.

وستُرحّب الفرق، التي تقوم بتدوير قلّة من مكوّنات وحدات طاقتها المتاحة في مجموعاتها وقدّمت مكوّنات محدّثة، بهذا التغيير.

فضلًا عن ذلك فإنّ "فيا" أضافت بندًا شرطيًا في القوانين يسمح بتصليحات مؤقّتة لوحدات الطاقة.

وفي حين أنّ المجلس العالمي لرياضة السيارات تباحث قوانين محرّكات الفورمولا واحد لموسم 2026، فإنّ القوانين الجديدة لم تتمّ المصادقة عليها بشكلٍ رسمي بعد.

ويُؤمل أن يتمّ الانتهاء منها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتّجه آودي وبورشه لتأكيد دخولهما معترك البطولة حال المصادقة على القوانين بشكلٍ رسمي.

وتمّ التباحث في عددٍ من القوانين الأخرى خلال الاجتماع بما فيها مواضيع الجدل التي سبق وأن طُرحت في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وعلى إثر الجدل المتعلّق بخصائص أرضيّة فيراري المختلفة في تجارب إطارات بيريللي بعد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، تمّ تعديل القوانين المتعلّقة بالقيود المفروضة على تجارب الإطارات.

كما أنّ اختبارات المرونة لتفقّد الأجنحة الخلفيّة والجنيّحات السفليّة تحتها قد تمّ تحديثها، إلى جانب تعديل قوانين المرايا من أجل المساعدة على تحسين مستويات الرؤية.

وعلى إثر المشاكل التي واجهتها بعض الفرق على صعيد تبريد الوقود قبل السباقات هذا العام، سيُسمح للفرق بتبريد الوقود حتّى مستوى 20 درجة مئويّة في السباقات الحارة.

كما صادقت "فيا" على تغيير مواعيد الأنشطة الإعلاميّة في عطل نهاية الأسبوع، حيث ستعود الأنشطة الإعلاميّة قبل الحدث إلى يوم الخميس عوضًا عن الجمعة مثلما كان يحدث حتّى الآن في موسم 2022.

وكان الهدف من تلك الخطوة تأخير تواجد الأطقم حتّى يوم الجمعة، لكنّها فشلت في ظلّ تواصل الحاجة لتواجدهم بدءًا من يوم الخميس.

كما أنّ قرب موعد الأنشطة الإعلاميّة من موعد انطلاق التجارب الحرّة الأولى لم يلق شعبيّة لدى السائقين والصحافة.