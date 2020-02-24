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فرق الفورمولا واحد تحثّ "فيا" على مراقبة مداورة الأطقم

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فرق الفورمولا واحد تحثّ "فيا" على مراقبة مداورة الأطقم
24-02-2020

حُثّ الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" لبذل جهود لضمان عدم تشارك فرق بطولة العالم للفورمولا واحد للمعلومات في ما بينها بطريقة غير قانونيّة من خلال مداورة الأطقم بينها.

سُلّط الضوء على مسألة تعاون الفرق في الفترة الأخيرة على إثر تقديم فريق ريسينغ بوينت لتصميم سيارتها "آر.بي20" المستوحى بالكامل من سيارة مرسيدس.

لكن في حين أنّ أحدًا لم يُشر بشكلٍ علني إلى أنّ الفريق خرق القوانين، فإنّ الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون عبّرت عن قلقها إزاء تجاوز الفرق الأخرى لما يُسمح به من خلال جمع الموارد معًا في ما بينها.

وقال أندي غرين المدير التقنيّ لفريق ريسينغ بوينت: "المسألة التي تزعجني حقًا وتواصل إزعاجنا هي نقل المعلومات بين الفرق الكبرى والأخرى الصغرى. ذلك يتحايل على القوانين. ذلك ما لا نحبّه في الوقت الحاضر".

وعلى إثر تحليل مكثّف لنموذج هاس عند دخول الفريق للفورمولا واحد، فُرضت قيود أكثر حدة لضمان عدم تنقّل أفرد الأطقم بحريّة بين الفرق لنقل الملكيّة الفكريّة.

لكنّ غرين أشار إلى أنّ القوانين رُبّما لا يتمّ اتّباعها بالصرامة الكافية من قبل جميع الفرق، وأنّ بعض المعلومات لا يزال من الممكن تشاركها.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ المسألة طُرحت في أبوظبي قبل بضعة أعوام، حيث تتمّ مداورة الأطقم من فريق كبير إلى آخر صغير، ومن ثمّ نحو الكبير مجدّدًا. ذلك أمرٌ محبطٌ جدًا. ذلك من بين الأشياء التي لا نخطّط مطلقًا للقيام بها".

وأكمل: "أعتقد بأنّه من المنطقيّ بالنسبة لنا أن يتمّ تزويدنا بالمعدّات، لكنّ ذلك يقتصر على بعض المعدّات، ليس السيارة بأكملها، أضفنا فقط بعض المكوّنات بالمقارنة مع ما كنّا نحصل عليه عادة من مرسيدس، لذا أعتقد بأنّ استغلال ذلك لصالحنا هو الخيار الأمثل. لكنّنا لسنا راضين عن تحايل الآخرين على القوانين".

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من جانبه قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنّه لا توجد إشارات على أنّ فريق ريسينغ بوينت خرق القوانين من خلال تصاميمه، لكنّه عبّر عن مخاوفه حيال التأثير طويل الأمد لتجاوز الفرق لقيود تشارك المعلومات.

وقال حيال ذلك: "أفترض أنّ كلّ ما يحدث مع فريق ريسينغ بوينت قانوني ومسموحٌ به في القوانين، لذا لا فائدة في التذمّر".

وأكمل: "لكن ماهو أكثر أهميّة لنا كمكلارين هو بالتطلّع إلى موسم 2021 وما بعده، فإنّنا نحتاج للتأكّ{ من أنّ التعاون بين فريقين على سبيل المثال لا يسمح بالتحايل على القوانين وزيادة الموارد مثلًا من خلال مداورة الأطقم بين فريقَين".

وأردف: "أنا واثقٌ من أنّ فيا والفورمولا واحد على دراية بذلك، وذلك مهمٌ بالنسبة إلينا".

واختتم حديثه بالقول: "عندما يُفرض سقف النفقات، فإنّنا نحتاج للتأكّد من أنّ هناك قيودًا بالفعل وأنّها ذات القيود بالنسبة للجميع. لا يهمّ إن كان لديك تعاونٌ مع فريقٍ آخر أم لا – وهو ما يُعدّ طبيعيًا ضمن القوانين في ما يتعلّق بجوانب معيّنة – لكن عندما يتعلّق الأمر بأشياء مثل قمرة القيادة والجوانب الانسيابيّة وكلّ ذلك، أعني المسائل التي يُمنع عليك فيها التعاون، فمن المهمّ بالنسبة لي أن تتمّ المراقبة بشكلٍ ناجع بدءًا من 2021".

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