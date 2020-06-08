فرق الفورمولا واحد تُجهّز سائقيها الاحتياطيين لبداية الموسم

أشار تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة إلى هذا الموضوع ضمن حوارٍ أجراه مؤخّرًا حول كيفيّة تفاعل الفورمولا واحد مع ثبوت أيّة تحاليل إيجابيّة حاملة للفيروس خلال عطلة نهاية أسبوع السباق.

وقال: "في حال تعرّض سائقٌ للإصابة بالفيروس، فإنّ السائقين الاحتياطيين متاحون. الأمر مماثلٌ لما كان عليه الوضع في حال عانى سائقٌ ما من تسمّم غذائي أو حدث شيء غير متوقّع".

وكما هو الحال دائمًا فإنّ بعض الفرق تملك سائقًا احتياطيًا مُحدّدًا، بينما يُمكن لأخرى الاستعانة بسائقٍ أساسي في فريق شقيق، بل إنّ بعض الفرق الأخرى تتّبع اتّفاقات أقلّ رسميّة عبر "استعارة" سائقٍ احتياطي من طرف ثالث.

فضلًا عن ذلك يُتاح بعض السائقين غير المتعاقدين حاليًا والذين يملكون خبرة سباقات حديثة في الفورمولا واحد ويُمكن استدعاؤهم للمشاركة، بمن فيهم فرناندو ألونسو، ونيكو هلكنبرغ وسيرغي سيروتكين.

تفرض بعض الفرق تواجد سائقها الاحتياطي على الحلبة كلّ عطلة نهاية أسبوع، بينما تطلب أخرى منه التواجد في السباقات التي تُقام خارج القارة الأوروبيّة لأسباب لوجيستيّة، لكن بالنسبة للسباقات الأوروبيّة فإنّه يكون على أهبة الاستعداد إمّا في منزله أو في مصنع الفريق على جهاز المحاكاة.

لكنّ الوضع الحاليّ أكثر تعقيدًا لأنّه على أيّ سائق احتياطيّ امتلاك تحليل سلبي حديث لفيروس "كوفيد-19" ويكون قادرًا على الامتثال لقواعد السفر الصارمة التي سيتمّ تطبيقها على جميع الأطقم من قبل الفورمولا واحد.

زد على ذلك أنّ الرحلات التجاريّة محدودة للغاية، ما يعني بأنّه لن يكون من السهل على الأرجح ركوب طائرة يوم الخميس أو الجمعة والتوجّه إلى الحلبة. وقد يُشجّع ذلك الفرق على ضمان حضور سائقيهم الاحتياطيين في كلّ سباق ليكونوا جاهزين لقيادة السيارة في أيّ لحظة في حال حدوث طارئ ما.

وقد يؤدّي ذلك المطلب إلى الاضطرار إلى الإقدام على بعض التنازلات بالنسبة لأيّ سائقٍ يمضي عادة أغلب فترة عطلة نهاية الأسبوع في جهاز المحاكاة في المصنع، وقد لا يكون قادرًا على فعل ذلك الآن.

كما ستعتمد السيناريوهات المهتلفة لكلّ فريق على موعد حدوث ذلك، إذ أنّ هناك فارقًا كبيرًا بيت اكتشاف الحاجة للسائق الاحتياطيّ ليلة الجمعة أو الأسبوع الذي يسبق الحدث.

وإليكم ما من المرجّح أن يقوم به كلّ فريق:

مرسيدس: تمّ تعيين ستوفيل فاندورن، سائق مرسيدس في الفورمولا إي، بدور السائق الاحتياطي الرسمي لفريق الفورمولا واحد مطلع هذا العام، حيث تعود آخر مشاركة له في الفورمولا واحد إلى موسم 2018 مع فريق مكلارين. كما يُمكن للفريق استدعاء إستيبان غوتيريز سائق المحاكاة الذي قاد لآخر مرّة في البطولة في 2016 مع فريق هاس.

ريد بُل / ألفا تاوري: تمّ تعيين سيرجيو سيتي كامارا في دور السائق الاحتياطيّ لفريقَي ريد بُل ريسينغ وألفا تاوري في وقتٍ سابق من هذا العام. لمنّ الوضع معقّدٌ بالنظر إلى التزاماته في بطولة السوبر فورمولا في اليابان، وإمكانيّة حدّ قيود السفر من قدرته على التوافر في سباقات الفورمولا واحد. لعب سيباستيان بويمي، الذي تسابق لآخر مرّة في الفورمولا واحد مع تورو روسو في 2011، دور السائق الاحتياطيّ منذ ذلك الحين. وفي حال احتاجت ريد بُل لسائقٍ فإنّ السيناريو الأرجح سيكون نقل بيير غاسلي أو دانييل كفيات إلى الفريق الرئيسيّ على أن يتمّ تعويض أحدهما بسائقٍ آخر احتياطي.

فيراري: يُعدّ أنطونيو جيوفينازي السائق الرسميّ لفريق ألفا روميو السائق الاحتياطي لفيراري، وسيتمّ نقل الإيطاليّ إلى الحصان الجامح في حال احتاج الفريق لخدماته. كما يملك الفريق باسكال فيرلاين في صفوفه ضمن تشكيلة سائقي المحاكاة. تعود آخر مشاركة للألماني في الفورمولا واحد إلى موسم 2017 مع ساوبر.

مكلارين: استعانت الحظيرة البريطانيّة بسيروتكين في العام الماضي. لكنّ التعاقد الأخير للفريق للتزوّد بمحرّكات مرسيدس لموسم 2021 تضمّن اتّفاقًا للاستعانة بسائقي الصانع الألماني، لذا فإنّ فاندورن وغوتيريز سيكونان متاحان. لكنّ فريق ريسينغ بوينت يملك اتّفاقًا مماثلًا، وسيحظى بالأولويّة للاستعانة بأحدهما في حال لزم الأمر واحتاج الفريقان لسائقٍ بديل في ذات الوقت. من الجدير بالذكر أنّ ألونس حافظ على روابطه بمكلارين من خلال برنامج إندي 500، ما يعني عدم استبعاده.

رينو: لا يملك سائقو الاحتياط في فريق رينو رخص القيادة الخاصة بالفورمولا واحد. قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ننظر في عدّة خيارات. سنُعلن عن خططنا في هذا الشهر". وبعد أن تسابق للفريق في العام الماضي، فإنّ هلكنبرغ يُعدّ خيارًا بديهيًا، بينما حظي سيروتكين كذلك بعلاقة مع رينو في الماضي.

ريسينغ بوينت: لا يملك الفريق المتمركز في سيلفرستون سائقًا احتياطيًا خاصًا به منذ عدّة أعوام بالنظر إلى اتّفاقاته مع مرسيدس مثلما أشرنا وسيتمتّع بالأولويّة أمام مكلارين. كما حافظ الفريق على علاقة جيّدة مع هلكنبرغ الذي قد يُمثّل خيارًا في حال قرّر الفريق اعتماد سائق احتياطي خاص به.

ألفا روميو: يلعب روبرت كوبتسا دور السائق الاحتياطيّ الرسميّ للحظيرة السويسريّة وسيأخذ مكان جيوفينازي في حال اضطرّ الأخير للتوجّه إلى فيراري. سبق وأن لعب ماركوس إريكسون سائق الاندي كار دور السائق الاحتياطيّ العام الماضي واختبر لصالح الفريق في النمسا، وفي حال إشعاره في وقت سابق فسيكون حاضرًا.

هاس: تمّ تعيين لويس ديليتراز وبييترو فيتيبالدي في دور السائقَين الاحتياطيين. سبق لهما خوض تجارب مع الفريق في السابق وأكمل الأخير الكثير من الطلعات المكثّفة مع الفريق العام الماضي.

ويليامز: كان بوسع الحظيرة البريطانيّة الاستعادة بالسائقين المتعاقدين مع مرسيدس في السابق – أجرى أوكون عمليّة قياس لمقعده في أبوظبي العام الماضي عندما لم يشعر جورج راسل بأنّه على ما يرام. لكنّ الفريق أعلن بشكلٍ رسمي مطلع هذا العام أنّ جاك أيتكن سائق الفورمولا 2 سيكون سائقه الاحتياطيّ.