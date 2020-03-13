فرق الفورمولا واحد تتوقّع المزيد من التأخير في انطلاق موسم 2020
يتوقّع مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر المزيد من التأخير في بدء موسم 2020 من سباقات الفورمولا واحد عقب قرار إلغاء منافسات الجولة الأولى في أستراليا.
أصدرت بطولة الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بيانًا صباح الجمعة أكدا من خلاله إلغاء جائزة أستراليا الكبرى عقب إصابة أحد أعضاء فريق مكلارين بفيروس كورونا.
وفي حين أنّ حلبة البحرين الدولية أعلنت في وقتٍ سابق بأنّ سباقها الأسبوع المقبل سيُقام من دون جمهور، ولكن يبدو بأنّ قرار إلغاء سباق أستراليا سيكون له تأثير على السباقات الأولى من الموسم.
وقال هورنر "لم يتمّ تأكيد ذلك بعد، ولكنه من الصعب رؤية ذهاب الفرق الآن إلى البحرين".
وقد علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الفرق الأخرى أوضحت بالفعل بأنها لن تُشارك في سباق جائزة البحرين الكبرى وسط تفشي فيروس كورونا والقيود الكبيرة التي باتت مفروضة على السفر.
اقرأ أيضاً:
من جهته أخرى، أوضح مستشار فريق ريد بُل هيلموت ماركو بأنّ موسم 2020 سينطلق على الأرجح من حلبة باكو خلال الأسبوع الأوّل من شهر يونيو/حزيران المقبل، إذ كان من المرتقب أن تستضيف جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السابعة من بطولة هذا العام.
المقال السابق
ثلاثة فرق كانت على استعداد للمشاركة بجائزة أستراليا الكبرى
المقال التالي
وضع 14 فردًا من فريق مكلارين في الحجر الصحي بأستراليا
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|خضر الراوي
فرق الفورمولا واحد تتوقّع المزيد من التأخير في انطلاق موسم 2020
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرة الأولى
|
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
|التجارب الحرة الثانية
|
الجمعة ١٣ مارس
الجمعة ١٣ مارس
|
|التجارب الحرة الثالثة
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
|التجارب التأهيلية
|
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
|
|السباق
|
الجمعة ١٣ مارس
الأحد ١٥ مارس
|
الأكثر شعبية
جدول
- فورمولا 1
- موتو جي بي
مقدمة من قبل
|
١٩ مارس - ٢٢ مارستذاكر
|
٢ أبريل - ٥ أبريلتذاكر
|
٣٠ أبريل - ٣ مايوتذاكر
|
٧ مايو - ١٠ مايوتذاكر
|
٢١ مايو - ٢٤ مايوتذاكر
|
٤ يونيو - ٧ يونيوتذاكر