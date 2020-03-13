فرق الفورمولا واحد تتوقّع المزيد من التأخير في انطلاق موسم 2020

أصدرت بطولة الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بيانًا صباح الجمعة أكدا من خلاله إلغاء جائزة أستراليا الكبرى عقب إصابة أحد أعضاء فريق مكلارين بفيروس كورونا.

وفي حين أنّ حلبة البحرين الدولية أعلنت في وقتٍ سابق بأنّ سباقها الأسبوع المقبل سيُقام من دون جمهور، ولكن يبدو بأنّ قرار إلغاء سباق أستراليا سيكون له تأثير على السباقات الأولى من الموسم.

وقال هورنر "لم يتمّ تأكيد ذلك بعد، ولكنه من الصعب رؤية ذهاب الفرق الآن إلى البحرين".

وقد علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الفرق الأخرى أوضحت بالفعل بأنها لن تُشارك في سباق جائزة البحرين الكبرى وسط تفشي فيروس كورونا والقيود الكبيرة التي باتت مفروضة على السفر.

من جهته أخرى، أوضح مستشار فريق ريد بُل هيلموت ماركو بأنّ موسم 2020 سينطلق على الأرجح من حلبة باكو خلال الأسبوع الأوّل من شهر يونيو/حزيران المقبل، إذ كان من المرتقب أن تستضيف جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السابعة من بطولة هذا العام.