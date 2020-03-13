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فرق الفورمولا واحد تتوقّع المزيد من التأخير في انطلاق موسم 2020

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فرق الفورمولا واحد تتوقّع المزيد من التأخير في انطلاق موسم 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
13-03-2020

يتوقّع مدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر المزيد من التأخير في بدء موسم 2020 من سباقات الفورمولا واحد عقب قرار إلغاء منافسات الجولة الأولى في أستراليا.

أصدرت بطولة الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بيانًا صباح الجمعة أكدا من خلاله إلغاء جائزة أستراليا الكبرى عقب إصابة أحد أعضاء فريق مكلارين بفيروس كورونا.

وفي حين أنّ حلبة البحرين الدولية أعلنت في وقتٍ سابق بأنّ سباقها الأسبوع المقبل سيُقام من دون جمهور، ولكن يبدو بأنّ قرار إلغاء سباق أستراليا سيكون له تأثير على السباقات الأولى من الموسم.

وقال هورنر "لم يتمّ تأكيد ذلك بعد، ولكنه من الصعب رؤية ذهاب الفرق الآن إلى البحرين".

وقد علِم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأنّ الفرق الأخرى أوضحت بالفعل بأنها لن تُشارك في سباق جائزة البحرين الكبرى وسط تفشي فيروس كورونا والقيود الكبيرة التي باتت مفروضة على السفر.

اقرأ أيضاً:

من جهته أخرى، أوضح مستشار فريق ريد بُل هيلموت ماركو بأنّ موسم 2020 سينطلق على الأرجح من حلبة باكو خلال الأسبوع الأوّل من شهر يونيو/حزيران المقبل، إذ كان من المرتقب أن تستضيف جائزة أذربيجان الكبرى الجولة السابعة من بطولة هذا العام.

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الكاتب خضر الراوي

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